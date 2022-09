Messdiener ziehen in die Kaunitzer Pfarrkirche ein

Rund 70 Ministranten haben jüngst in der St.-Marien-Kirche in Kaunitz ein starkes Zeichen ihrer Präsenz gesendet. Sie zogen publikumswirksam ein.

Kaunitz (matt) - Wenn sie nicht da sind, dann merkt man erst, dass sie fehlen. Das gilt auch für die Messdiener im Pastoralen Raum Am Ölbach. Ein ganz anderes Bild zeigte sich jüngst in St. Marien.

„Einige Gottesdienstbesucher schauten etwas verdutzt“

Mehr als 70 Messdienerinnen und Messdiener zogen im Rahmen des Vorabend-Gottesdienstes in die St.-Marien-Kirche ein und feierten die Messe. „Einige Gottesdienstbesucher schauten etwas verdutzt, weil der lange Einzug kein Ende nehmen wollte“, hat Ehrenamtskoordinator Marvin Krause beobachtet.

Allein 50 Flambeau-Träger machten die Messe in Kaunitz besonders. „Wir wollten damit zeigen, dass die Messdiener immer noch da sind, obwohl während der Corona-Zeit Gottesdienste nur eingeschränkt stattfinden konnten“, so Krause.

140 bis 150 Messdiener gibt es im Pastoralen Raum

140 bis 150 Messdiener gibt es im Pastoralen Raum Am Ölbach verteilt auf acht Kirchengemeinden in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl. „Aber die Zahl ist durch die Pandemie rückläufig“, so Krause im Gespräch mit dieser Zeitung.

Weniger Dienste, kaum Aktionen sowie ausfallende Messdienerstunden haben Fluktuation bei den Altardienern verursacht. Deswegen wollte man ein starkes Zeichen setzen, so Krause. Zwischen 9 und 25 Jahre jung waren die Ministranten, die sich an der Präsenz-Aktion beteiligten.

Abfahrt zur Ministranten-Wallfahrt nach Osnabrück am 27. September

Und die war mit dem Gottesdienst noch nicht beendet. Dass die Messdiener nicht nur eine starke Gemeinschaft sind, sondern bereits wieder zur Normalität zurückgekehrt sind, zeigte sich nämlich auch beim anschließenden Beisammensein und im Rahmen weiterer Aktivitäten.

Die Messdiener des Pastoralen Raums brechen am 27. September zur Ministranten-Wallfahrt nach Osnabrück auf. In Verl sind außerdem noch Plätze für die traditionelle Messdiener-Fahrt frei. Sie findet vom 2. bis 9. Oktober – also in der ersten Ferienwoche – statt.