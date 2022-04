Mobilitätskonzept: Verler dürfen ihre Wünsche äußern

Wie soll in Verl die Mobilität der Zukunft aussehen? Auch darum geht bei vier Bürgerversammlungen in den nächsten Tagen.

Verl (gl) - Was wünschen sich die Verler für den Verkehr und die Mobilität von morgen? Wo gibt es aus ihrer Sicht Verbesserungspotenziale? Und welche Vorschläge für konkrete Maßnahmen haben sie? Das möchten die Stadt Verl und das Büro Stadtverkehr wissen und laden im Rahmen der Erstellung des Integrierten Mobilitätskonzepts jetzt zu vier Bürgerbeteiligungen ein.

Hoffnung auf rege Beteiligung

„Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, denn bestimmt gibt es viele Anregungen und Ideen, die wir in das Konzept einfließen lassen können. Wer regelmäßig mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, weiß am besten, wo es gut läuft oder wo es Verbesserungen geben sollte“, wird Bürgermeister Michael Esken (CDU) in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Mit dem Mobilitätskonzept soll ein Leitbild für die künftige Verkehrsentwicklung in Verl bis zum Jahr 2035 und darüber hinaus entwickelt werden, das als Wegweiser für alle zukünftigen verkehrlichen Maßnahmen dienen soll. Dabei wird es nach Angaben der Stadtverwaltung nicht nur darum gehen, wie die Menschen schnell und sicher von A nach B kommen, sondern auch Aspekte wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen eine wichtige Rolle.

Vier Termine geplant

„Um effektiv handeln zu können, ist es notwendig, vorhandene Defizite der verschiedenen Verkehrsmittel zu ermitteln und eine mittel- bis langfristige Strategie für die klimafreundliche und stadtverträgliche Abwicklung des gesamtstädtischen Verkehrs zu erarbeiten“, erläutert der städtische Mobilitätsmanager Lauritz Kanne. Dafür ist in den vergangenen beiden Jahren bereits eine umfassende Bestandsanalyse zum Thema Verkehr und Mobilität erfolgt, unter anderem über eine Online-Beteiligung, eine Haushaltsbefragung und eine umfangreiche Verkehrszählung. Außerdem haben Workshops auf Ortsteilebene stattgefunden.

Folgende Bürgerbeteiligungs-Termine sind geplant: Bornholte-Bahnhof und Sende: Dienstag, 26. April, ab 18.30 Uhr im Vereinsheim Hühnerstall am Schmiedestrang. Sürenheide: Mittwoch, 4. Mai, ab 18.30 Uhr in der Aula der St.-Georg-Schule. Kaunitz: Mittwoch, 11. Mai, ab 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule Kaunitz. Verl und Verl-West: Donnerstag, 12. Mai, ab 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums.

Für die Teilnahme an den Workshops besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.