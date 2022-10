„Mord auf Westfälisch“ bei den Literaturtagen

Verl (gl) - Ein neuer Fall für Jan Oldinghaus: Mit „Mord auf Westfälisch“ hat Jobst Schlennstedt seinen mittlerweile fünften Kriminalroman über den Bielefelder Ermittler vorgelegt. Und diesmal wird es für den Kommissar sehr persönlich. Am Samstag, 12. November, ist Jobst Schlennstedt mit seinem aktuellen Krimi bei den sechsten Verler Literaturtagen zu Gast.

Veränderungen stehen ins Haus

Im Leben von Kriminalkommissar Jan Oldinghaus stehen Veränderungen ins Haus: Ein neuer Teilhaber des elterlichen Hofs, der bekannte Wurstfabrikant und Multimillionär Hagen Piepenbrock, mischt die Familie mit seinen Plänen für das Gut auf. Dann erschüttern zwei Morde Ostwestfalen. Die Ermittlungen führen Jan und sein Team ausgerechnet zu Piepenbrocks Firma. Als auch noch ein Anschlag auf dessen Villa in Bad Oeynhausen verübt wird und der sogenannte Wurstbaron spurlos verschwindet, eskaliert die Lage.

Lesung am 12. November

Jobst Schlennstedt wurde 1976 in Herford geboren. 21 Jahre blieb er der Stadt treu, ehe er sein Geografiestudium an der Universität Bayreuth begann. Seit Anfang 2004 lebt er in Lübeck. Im Emons Verlag veröffentlicht er Küsten- und Westfalen-Krimis sowie Titel aus der 111-Orte-Reihe. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Hotel „Deutsches Haus“. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Für den Besuch der Veranstaltung wird um eine verbindliche Kartenreservierung im unter 05246/961196 oder per Mail an [email protected] gebeten.