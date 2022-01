Mülltonnenbrand an Sporthalle in Verl schnell gelöscht

In der Nacht zum Montag hat an der Sporthalle der Gesamtschule Verl eine Mülltonne gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verl (gl) - Eine Mülltonne hat in der Nacht zum Montag an der Sporthalle der Gesamtschule Verl an der Sankt-Anna-Straße gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 1.45 Uhr alarmiert.

Flammen schnell gelöscht

„Dem Löschzug der Feuerwehr Verl gelang es umgehend, den Brand zu löschen“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Durch die Hitzeentwicklung seien Scheiben und die Überdachung des Eingangs der Sporthalle in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Feuer habe nicht auf weitere Gebäudeteile übergegriffen. Auch die Gebäudesubstanz sei ersten Einschätzungen nach nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zeugen gesucht

Die geschätzte Schadenshöhe wurde mit rund 5000 Euro beziffert. Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise und Angaben dazu nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.