Musiker spielen in Verl für Flüchtlinge aus der Ukraine

Kleines Festival - große Hilfe. Das versprechen sich in Verl die Organisatoren des Konzerts zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge.

Verl (gl) - Künstlerinnen und Künstler aus Verl und Umgebung bringen am Samstag, 16. April, mit viel lokaler Unterstützung ein kleines Festival mit mehr als drei Stunden Programm auf die Bühne auf dem Kühlmannplatz in Verl. Beginn ist um 17 Uhr.

„Zu dem bunten Mix an musikalischen Auftritten wird es Getränke und Essen geben sowie auch Tonträger und andere Artikel, die von Musiker zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Alle Darbietungen und die gesamte Technik werden ohne Kosten aus dem Netzwerk der Verler Musiker bereitgestellt. Alle Helfer unterstützen das Festival ehrenamtlich.

Auch Geflüchtete aus der Ukraine treten auf

Auf der Bühne werden unter anderem musikalische Beiträge zu hören sein von Daily Business, High in Fidelity, Madline & Jay, Kathrin Horstkötter, der evangelischen Kirchenband Sürenheide, Burning Guitars, Martin Bischoff und Jay Minor. Außerdem wollen nach Angaben der Veranstalter auch einige ukrainische Geflüchtete spielen, die „auf diesem Weg ein Dankeschön an die Verler Gemeinschaft sagen möchten“, heißt es in der Ankündigung.

Das Organisationsteam hofft, dass das Programm viele Verler Menschen anspricht, die dann den Zweck der Veranstaltung mit großzügigen Spenden in Form von Geld oder Verler Gutscheinen unterstützen. Alle Erlöse der Veranstaltung werden der Koordinationsstelle für die Ukrainehilfe in Verl zur Verfügung gestellt.