Musikunterricht in Verl für Klein und Groß

Wer sich für Musik interessiert, hat aktuell gute Karten. Die Musikschule bietet in Verl zahlreiche Kurse an.

Gitarre, Klavier oder doch Querflöte? Die Musikschule für den Kreis Gütersloh bietet in Verl Unterricht für musikalische Anfänger und Wiedereinsteiger an.

Verl (gl) - Die Musikschule für den Kreis Gütersloh bietet in Verl Musikunterricht für alle Altersstufen an. Ein Überblick:

Musikzwerge (für Kinder ab vier Jahre): Auf spielerische Art und Weise erleben Kinder alle Bereiche der Musik. Bewegung, Singen und die Beschäftigung mit Rhythmusinstrumenten gehören dazu.

Über das Musizieren erfahren die Kinder laut Ankündigung die ersten musikalischen Begriffe. Der Unterricht findet donnerstags ab 16.15 Uhr in der Bühlbuschschule statt. Auskunft erteilt Kursleiterin Lena Becker unter 0178/8249615.

Kinder lernen die Notenschrift kennen

Musikriesen (für Kinder ab fünf Jahre): Dieser Kurs richtet sich an Vorschulkinder. Singen, Sprachgestaltung, Bewegungsschulung und Tänze gehören ebenso dazu wie das Kennenlernen von musikalischen Formen und Grundbegriffen.

Die Kinder lernen die Anfänge der Notenschrift kennen – genauso wie Instrumente, die sie später womöglich einmal lernen möchten. Der Unterricht findet donnerstags ab 17.15 Uhr in der Bühlbuschschule statt. Auskunft gibt Kursleiterin Lena Becker.

Ein Angebot für Wiedereinsteiger

Probier’s mal: Unter diesem Motto gibt es Kurse zum Kennenlernen von Instrumenten, die immer ein Halbjahr dauern und sich an Interessenten aller Altersstufen richten. In den Kursen werden die Grundlagen der Spieltechnik für das jeweilige Instrument vermittelt und eine Einführung in die Notenlehre gegeben.

Angeboten werden: Querflöte (Polychronis Karamatidisl, 0163/6786743, freitags im Schulzentrum); Schlagzeug (Harald Genau, 0160/94718325, dienstags im Schulzentrum); E-Bass und Kontrabass (Bruno Jakobfeuerborn, 0179/6856344, mittwochs).

Für diese Instrumente wird Unterricht angeboten

Die Uhrzeiten werden mit den Interessenten abgestimmt. Im traditionellen Musikunterricht werden Blockflöte, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Klavier, Keyboard, Klarinette, Saxophon, Querflöte, Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass angeboten.

Das Angebot „Probier’s mal“ gibt es übrigens auch für Wiedereinsteiger. Der Kurs richtet sich an Erwachsene aller Altersstufen, die früher mal ein Instrument gespielt haben und jetzt ihr Kenntnisse auffrischen möchten. Gemeinsam mit anderen Erwachsenen werden bekannte Melodien von Klassik bis Pop zum Klingen gebracht.

Die Plätze sind begrenzt

Der halbjährige Kurs findet in der Marienschule unter der Leitung von Nicole Inoue (0172/9779414) statt. Weitere Auskunft gibt es im Sekretariat der Musikschule, Kirchstraße 18 in Gütersloh, 05241/925210 oder im Internet. Darüber sind auch Anmeldungen möglich. Schnelles Anmelden lohnt sich – die Plätze sind begrenzt.