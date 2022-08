Neue Leiterin für Grundschule Kaunitz-Bornholte

Kaunitz (gl) - Grundschullehrerin: Das war schon als Kind ihr Berufswunsch. Inzwischen ist Britta Rötter seit vielen Jahren in ihrem Traumberuf tätig und er hat für sie nichts an Faszination verloren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Verl. Zurzeit sind ihre Arbeitstage besonders spannend: Zum 1. August hat die 46-Jährige kommissarisch die Leitung der Grundschule Kaunitz-Bornholte übernommen und ist nun dabei, Kolleginnen und Kollegen, Kinder, Eltern und den Schulalltag kennenzulernen.

Die Schulleitung war vakant, nachdem Amtsvorgänger Otfried Morck zum Ende des vergangenen Schuljahrs in den Ruhestand gegangen war. „Wir freuen uns sehr, dass ein so fließender Übergang geklappt hat und die Verler Schulleitungsrunde weiterhin gut aufgestellt ist“, sagt Bürgermeister Michael Esken (CDU).

Langfristige Leitung angestrebt

Gemeinsam mit der zuständigen Fachbereichsleiterin Martina Heitvogt begrüßte er Britta Rötter im Namen der Stadt Verl in ihrem Amt und wünschte ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe. Die Pädagogin ist wegen der Kürze der Zeit zunächst kommissarisch als Schulleiterin eingesetzt. Um die Formalitäten einzuhalten, muss sie sich nun offiziell auf die ausgeschriebene Stelle bewerben, sodass sie langfristig die Leitung übernehmen kann.

Für Britta Rötter schließt sich damit gewissermaßen ein Kreis: Vor 20 Jahren hatte sie sich schon einmal auf eine Lehrerstelle an der seinerzeit noch eigenständigen Grundschule Bornholte beworben. „Damals hat es aus formalen Gründen nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich, nun für Kaunitz und Bornholte zuständig zu sein“, sagt sie.

Schwerpunkt Schwimmunterricht

In den vergangenen vier Jahren war Britta Rötter an der Blücherschule in Gütersloh tätig, wo sie erst Konrektorin und dann drei Jahre lang Schulleiterin war. Davor hatte sie 14 Jahre an der Grundschule Brockhagen unterrichtet. Ihre Fächer sind Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Sport.

An ihrer neuen Wirkungsstätte wird Rötter sich als Sportlehrerin zunächst schwerpunktmäßig dem Schwimmunterricht widmen. „Am Ende der Grundschulzeit sollte jedes Kind sicher schwimmen können“, ist ihr Ziel. Und: „Irgendwann möchte ich jede und jeden der insgesamt 275 Schülerinnen und Schüler mit Namen kennen“, hat sie sich vorgenommen.

Integration als Chance

Sie selbst sei als neue Schulleiterin offen und herzlich begrüßt worden. Das möchte sie zurückgeben: „Meine Philosophie ist Offenheit und Transparenz. Und ich möchte alle Beteiligten mitnehmen, wenn es um die Schulentwicklung geht“, betont sie.

Inklusion, Integration, Digitalisierung: Diese Stichworte werden in den kommenden Jahren die Schullandschaft prägen. Britta Rötter, die verheiratet und Mutter von zwei Kindern ist und mit ihrer Familie in Isselhorst lebt, sieht darin Herausforderungen, vor allem aber Chancen. „Was die Integration angeht, kann Schule eine ganze Menge schaffen“, ist sie überzeugt.