Neues Programm: VHS-Kurse in Verl ab sofort buchbar

Am 31. Januar startet das neue Semesterprogramm der VHS mit Kursen unter anderem in Verl. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Verl (gl) - Egal ob Mann oder Frau beruflich vorankommen, weniger Stress haben, Energie sparen, Vorsorge treffen, Klartext reden, kreativ werden, mehr Bewegung und Sport, gesünder ernähren oder eine neue Sprache lernen möchte – die Volkshochschule hält in ihrem neuen Semesterprogramm, das am 31. Januar startet, für den Bildungshunger mehr als 400 Angebote in Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock vor.

Teilnehmerzahl reduziert

Das neue Programm ist auf der Internetseite der Volkshochschule ab sofort freigeschaltet. Kurse und Vorträge können online gebucht werden. Damit die Teilnehmenden sich in den Veranstaltungen der Volkshochschule sicher fühlen können, hat die VHS für die Durchführung der Kurse individuelle Hygienekonzepte entwickelt. So wurde beispielsweise in vielen Kursen die Maximalteilnehmerzahl reduziert.

Da das Kursangebot kontinuierlich fortgeschrieben wird, lohnt es sich immer wieder die Webseite der VHS zu besuchen. Die VHS informiert dort auch über aktuelle Corona bedingte Einschränkungen.