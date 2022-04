Neueste Technik kommt in Verl zum Einsatz

Der Kreis Gütersloh investiert in zwei neue Rettungsfahrzeuge. Eines davon steht in Verl. Moderne Technik kommt zum Einsatz.

Die zwei neuen Rettungswagen vor dem Kreishaus in Gütersloh. Die Fahrzeuge sind mittlerweile in Verl und Schloß Holte-Stukenbrock stationiert. Fotos: Kreis Gütersloh

Verl (gl) - Kameraüberwachung, eine Gegensprechanlage für den schnellen Austausch zwischen Fahrer- und Patientenraum und hydraulische Tragen – die zwei neuen Rettungswagen des Kreises Gütersloh sind mit neuer, nach Angaben der Behörde optimierter Technik ausgestattet. Seit rund zwei Wochen sind die Rettungswagen an den Wachen in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl stationiert.

Kamera im Patientenraum

Bei den Fahrzeugen handelt es sich einerseits um ein komplett neues Fahrzeug (Verl) und andererseits um einen sogenannten Kofferumsetzer (Schloß Holte-Stukenbrock), das heißt, der alte, wieder aufbereitete Kofferaufbau wurde auf ein neues Fahrgestell umgesetzt. Das entspricht der jahrelangen bewährten Praxis im Kreisrettungsdienst.

Mithilfe der Kamera im Innenraum des Rettungswagens behält der Fahrer den hinteren Teil des Fahrzeugs im Blick.„Die Sicherheit der Patienten und des Rettungsdienstpersonals stehen bei der Ausstattung der Fahrzeuge im Vordergrund“, schreibt der Kreis. Zusätzlich zur bereits vorhandenen Rückfahrkamera wurde eine weitere Kamera im Rettungswagen installiert. Diese überwacht den gesamten Patientenraum und ermöglicht dem Fahrer, die Situation im hinteren Teil des Fahrzeugs im Blick zu behalten.

Neue Trage vereinfacht das Arbeiten

Hinzu kommt eine Gegensprechanlage über die die Mitarbeiter miteinander kommunizieren können. „Das war zuvor nur über ein Fenster möglich, das die beiden Räume miteinander verbindet. Nun kann der Austausch einfach per Knopfdruck über die Anlage erfolgen“, schreibt der Kreis.

Die Gegensprechanlage ermöglicht den Rettungskräften im vorderen und hinteren Teil des Wagens per Knopfdruck zu kommunizieren.Der Einbau einer hydraulischen Patiententrage sei für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst eine körperliche Erleichterung. Elektrisch hebe und senke sich die Trage und sei bis zu 380 Kilogramm belastbar. Dadurch solle das Rettungsdienstpersonal entlastet werden.

Navigationssystem mit Leitstelle verbunden

Damit die Rettungswagen an einer Einsatzstelle auch abgesichert sind und heranfahrende Fahrzeuge diese rechtzeitig erkennen, gibt es einen Einsatzstellenschalter. Wird dieser Schalter betätigt, gehen sämtliche Lichter am Fahrzeug an und machen auf den Rettungswagen aufmerksam. Dann leuchten eben nicht nur die Blaulichter, sondern auch eine Heckwarneinrichtung.

Die hydraulische Patiententrage ist elektrisch heb- und senkbar.Das Cockpit im Innenraum der Rettungswagen erinnert an die Ausstattung im Auto. Ein paar zentrale Unterschiede gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung aber doch: Ein Navigationssystem, das direkt mit der Leitstelle verbunden ist und den Weg zum Einsatzort anzeigt, verschiedene Funkgeräte und ein Bedienfeld auf dem unter anderem das Martinshorn und das Blaulicht angewählt werden können.