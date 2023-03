Nobilia übertrifft Umsatzrekord aus dem Vorjahr

Verl (be)

Verl (be) - Europas größter Küchenhersteller Nobilia hat im vergangenen Geschäftsjahr seinen Wachstumskurs trotz aller Widrigkeiten ungebremst fortsetzen können. Nachdem bereits im Jahr 2021 das bis dahin größte Umsatzwachstum der Unternehmensgeschichte gefeiert wurde, steigerte Nobilia das Wachstum im Jahr 2022 sogar noch: Mit einem Umsatzsprung von 11,9 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro wurden die Vorjahreszahlen deutlich übertroffen.

Stärker als die deutschen Mitbewerber

Dabei war das vergangene Jahr nach dem Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine von Herausforderungen geprägt, wie Dr. Lars M. Bopf, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Freitag in einer Pressenotiz des Unternehmens mitteilte. Explodierende Energiepreise und abreißende Lieferketten führten zu erheblichen Kostensteigerungen. Hinzu kam im Lauf des Jahres eine anziehende Inflation und zunehmende Verunsicherung der Konsumenten. Dennoch sei es gelungen, stärker als der deutsche Küchenmöbelmarkt zu wachsen, betonte Bopf weiter.

Getragen wurde das starke Wachstum im vergangenen Jahr in erster Linie vom Exportgeschäft. Mit einem Zuwachs von 13,9 Prozent stieg der Umsatz um 110 Millionen Euro auf 896 Millionen Euro. Damit geht mehr als die Hälfte der Nobilia produzierten Küchen ins Ausland. Mit einer Exportquote von 54 Prozent liegt das Unternehmen deutlich oberhalb des Branchenschnitts von 45,1 Prozent. „Nobilia ist auf den ausländischen Märkten breit aufgestellt“, stellt Bopf fest.

Frankreich bleibt Absatzmarkt Nummer eins

Wichtigster Auslandsmarkt ist traditionell Frankreich. Die Franzosen erhalten ihre Küchen zunehmend aus dem Werk V in Saarlouis, das Nobilia im Mai 2021 offiziell in Betrieb nahm. Seit Sommer 2022 werden dort 380 Küchen am Tag produziert. Anfang November wurde der einmillionste Schrank hergestellt.Dr. Lars Bopf, Vorsitzender der Geschäftsführung von Nobilia.

Der Absatzzuwachs im Inland erreichte im vergangenen Jahr fast die Werte des Exportgeschäfts. Um 9,7 Prozent konnte Nobilia den Absatz im Inland steigern. Der Umsatz wuchs um 177 Millionen Euro auf 763 Millionen Euro.

Nobilia-Inhaber Werner Stickling zeigte sich mit Umsatzwachstum zufrieden. Die Ertragslage sei auch 2022 „auskömmlich“ gewesen. Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine Angaben.

Mehr Mitarbeiter als im Jahr zuvor

Im vergangenen Jahr hat Nobilia insgesamt 8,5 Millionen Schränke gefertigt. Jeden Arbeitstag wurden damit in den insgesamt vier Werken des Unternehmens in Verl, Gütersloh und Saarlouis 38.650 Holzteile verarbeitet. Etwa 3800 komplette Küchenkommissionen sind täglich von dem firmeneigenen Auflieger-Fuhrpark an die Kunden ausgeliefert worden.

Die Produktion erfolgt weitgehend automatisiert. Nobilia beschäftigte zum Jahresende 2022 insgesamt 4523 Mitarbeiter, 250 mehr als ein Jahr zuvor.

Investiert hat der Küchenhersteller mit 100 Millionen Euro etwas weniger als im Vorjahr (107 Millionen Euro). Im Vordergrund stand der weitere Ausbau des neuen Werks in Saarlouis sowie der beiden Produktionsstätten in Verl.