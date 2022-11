November-Lichter in Kaunitz am 19. und 20. November

Die Katholische Frauengemeinschaft in Kaunitz steht in den Startlöchern. Am 19. November startet der voradventliche Markt rund um die Kirche.

Kaunitz (gl) - Die Abende werden länger und dunkler, das Wetter wird herbstlich. Das macht Lust auf Gemütlichkeit. „Einen leckeren Glühwein in der Hand, in der Nase den Duft von Bratapfel oder frischen Waffeln, dazu trifft man sich im kleinen Hüttendorf in Kaunitz an der Kirche“, teilt die Katholische Frauengemeinschaft Kaunitz (KFD) mit.

Seit nunmehr 30 Jahren – seit 1993 – gibt es den Basar mit Verkauf von Handarbeiten und Bastelsachen. Bereits 20 Jahre vorher habe sich eine Gruppe der Frauengemeinschaft im damaligen Pfarrhaus zusammengefunden, die dort gehandarbeitet und gebastelt hat. Die Sachen wurden im Anschluss durch Losverkauf abgegeben. Ab 1993 wurden diese dann nicht mehr verlost, sondern im Pfarrheim verkauft und so entstand der Basar.

Bereits 143.000 Euro gesammelt

In all den Jahren wurde dieser durch vielfältige Angebote – auch durch Mitwirken verschiedener Gruppen – immer mehr erweitert und größer. Später bekam er dann seinen Namen „November-Lichter“. „Der Gesamterlös wurde immer gespendet. In bisher 29 Jahren sind etwa 143.000 Euro zusammengekommen“, heißt es weiter.

Los geht es am Samstag, 19. November, mit dem „November-Glühen“ nach der Abendmesse, die um 18.30 Uhr beginnt. Bei Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle und gutem Essen trifft man sich zum Klönen unterm Kirchturm. Der Sonntag, 20. November, beginnt mit einem Kindergottesdienst um 10.30 Uhr. Der Basar startet im Anschluss um 11 Uhr. „Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen mit vielen leckeren Köstlichkeiten wie Bratwurst, Pommes, gebratenen Champignons, Zwiebelfleisch, aramäischen Spezialitäten, Hausmacher Wurst, Bratapfel, Waffeln, Kuchen und Getränken bestens gesorgt“, versprechen die Frauen.

Erlös wird an drei Einrichtungen gespendet

Im Pfarrheim verkaufen die Frauen der Handarbeitsgruppe am Sonntag Weihnachtliches, Handarbeiten, Liköre und vieles mehr. Außerdem wird im Pfarrheim ein Kuchenbüfett aufgebaut und das Eine-Welt-Team bietet fair gehandelte Produkte an. Auf einen besonderen Weg können sich die Besucher am Sonntag in der Pfarrkirche machen: Der „November-Pilgerweg“ lädt ein, verschiedene Stationen zu erkunden. Für Kinder sind unterschiedliche Spiel- und Bastelmöglichkeiten geplant. Die KFD wird durch viele Vereine, Gruppen und die EHG Kaunitz unterstützt. Der Erlös geht an das Kinderhospital in Bethel, den Verler Warenkorb und die Gütersloher Tafel/Verteilstelle Verl.