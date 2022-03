O2 erweitert Mobilfunknetz im Verler Westen

Der Mobilfunkanbieter O2 erweitert nach eigenen Angaben sein Mobilfunknetz in Verl. Ein anderer Konzern ist schon weiter.

O2 investiert in das Netz in Verl. Die Telekom ist nach eigenen Angaben schon weiter. Symbolbild: Pixabay

Verl (ack) - Der Mobilfunkanbieter O2 baut sein Netz in Verl aus. „Der Netzbetreiber hat dort jetzt einen neuen 5G-Standort in der Stahlstraße im Verler Westen errichtet. Weitere werden im Zuge der laufenden Ausbauoffensive folgen“, heißt es in einer Mitteilung des O2-Mutterkonzerns Telefonica.

Kein Netz im Holter Wald

Kunden profitierten von einer höheren Downloadgeschwindigkeit und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Um den neuen Mobilfunkstandard nutzen zu können, ist ein Smartphone erforderlich, das 5G-fähig ist. Und dann muss ein entsprechender Tarif gebucht werden.

Vodafone bietet 5G laut Netzabdeckungskarte derzeit nur am Stadtrand – in Richtung Gütersloh. Und die Telekom? Glaubt man der Netzabdeckungskarte, ist sie führend in Verl. Vom Holter Wald und Teilen von Sende abgesehen soll es nahezu durchweg schnelles mobiles Internet geben.