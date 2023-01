Online-Vortrag in Verl: Was Menschen glücklich macht

Verl (gl) - Die Volkshochschule bietet am Montag, 23. Januar einen Online-Vortrag zu dem Thema „Glück und ein erfülltes Leben“ an.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Die Psychologin und Lebensberaterin Evelyn Müller geht in ihrem interaktiven Online-Vortrag auf die Themen Glück und Lebenszufriedenheit ein. Alle Menschen streben bewusst oder unbewusst nach Glück, Zufriedenheit und einem erfüllten Leben, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: Niemand möchte unglücklich durchs Leben ziehen. Doch was ist Glück überhaupt und was trägt zu einem erfüllten Leben bei?

Haben die Gene einen Einfluss auf das Glücklichsein?

Anhand von Fakten aus der Glücksforschung und spannenden Lebensgeschichten erfahren die Teilnehmer, was den Menschen nachhaltig glücklich mache. Sie lernen die verschiedenen Säulen von Lebenszufriedenheit und Erfüllung kennen. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Haben unsere Gene Einfluss darauf, wie glücklich und zufrieden wir sind? Oder sind äußere Umstände stärker dafür verantwortlich? Gute Beziehungen sind wichtig für unsere Zufriedenheit, aber warum gelingen sie oft nicht? Erhöht Religiosität unser Wohlbefinden oder mindert es sie? Wie lässt sich trotz Rückschlägen und Schicksalsschlägen neue Hoffnung schöpfen?

Über die Chat-Funktion haben die Teilnehmer laut Ankündigung die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen. Anmeldungen werden bis zum 19. Januar entgegengenommen per E-Mail an [email protected] sowie auf der Internetseite der Volkshochschule.

www.vhs-vhs.de