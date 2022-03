Osterfeuer müssen im Verler Rathaus angemeldet werden

Wer ein Osterfeuer abbrennen will, muss das im Rathaus in Verl anmelden. Die Stadt appelliert, die Zahl der Feuer zu reduzieren.

Verl (gl) - Nachdem die Osterfeuer in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona- Pandemie ausfallen mussten, sind so genannte Brauchtumsfeuer in diesem Jahr nach aktuellem Stand wieder möglich. Sie müssen allerdings bei der Stadtverwaltung angemeldet werden und sind auch mit bestimmten Auflagen verbunden.

Stadt appelliert, Feuer zu reduzieren

Die Stadt Verl appelliert in einer Mitteilung an alle Bürger, die Zahl der Osterfeuer trotzdem möglichst einzugrenzen oder sogar darauf zu verzichten. „Denn die Feuer verschmutzen die Luft mit Feinstaub, CO2-Emissionen und anderen Giftstoffen. Insbesondere bei Inversionswetterlagen legt sich der Qualm wie eine Glocke über die Stadt. Wer ein Osterfeuer entzündet, sollte außerdem Rücksicht auf Tiere nehmen“, schreibt die Verwaltung.

Holzhaufen seien ein bevorzugter Lebensraum für Kleintiere wie Igel, Käfer, Bienen und Kröten. Auch Hase und Spitzmaus nutzten die Haufen gern als Unterschlupf und einige Vögel brüten sogar darin. „Damit sich die Tiere nicht schon frühzeitig einnisten, sollte der Baum- und Strauchschnitt erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusammengestellt werden und in jedem Fall vor dem Entzünden vorsichtig umgeschichtet werden“, schreibt die Stadt. So hätten die Tiere die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen.

Strauchschnitt als Brennstoff nutzen

Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert weist aus aktuellem Anlass noch auf einen weiteren Aspekt hin: „Wer seinen Strauchschnitt nicht als Osterfeuer verbrennt, sondern als Heizbrennstoff zur Verfügung stellt, leistet einen kleinen Beitrag dazu, dass Deutschland unabhängiger von russischem Gas und Öl wird. Das geht in Verl ganz einfach, indem der Strauchschnitt für eine Weiterverwertung zur Gartenabfallannahme an der Marienstraße gebracht wird.“ Als Neuerung wird dort ab sofort auch bereits gehäckselter Strauchschnitt entgegengenommen, der dann im Verler Biomasseheizwerk verwendet werden kann. Die Annahmestelle ist jeden Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

„Natürlich haben Osterfeuer eine lange Tradition und sind auch beliebte Treffpunkte. Aber es wäre schön, wenn sich Veranstalter einfach zusammentun könnten und so weniger Feuer entzündet würden“, ergänzt Thomas Danzi vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung. „Das würde helfen, die Umweltbelastung zumindest zu reduzieren und auch zu weniger Geruchsbelästigung führen.“ Jedes Jahr erreichen das Ordnungsamt etliche Beschwerden aufgrund der Osterfeuer.

Nur unbehandeltes Holz darf verbrannt werden

Wenn ein Osterfeuer abgebrannt werden soll, muss es bis spätestens 1. April im Fachbereich Sicherheit und Ordnung angemeldet werden: per Mail an thomas.danzi@verl.de oder per Fax an 05246/96121171. Das Anmelde-Formular ist im Rathaus erhältlich und steht auf der Internetseite der Stadt zum Download bereit.

Verbrannt werden dürfen ausschließlich unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste. Dabei sollte das Holz möglichst trocken sein, um die Rauchentwicklung und damit entstehende Verbrennungsprodukte wie Feinstaub und Kohlenmonoxid so gering wie möglich zu halten. Lackiertes und behandeltes Holz sind als Brennmaterial genauso verboten wie Sperrmüll, Altreifen oder Kunststoff. Das Feuer ist während des Abbrennens ständig von mindestens zwei volljährigen Personen zu beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreiten kann.