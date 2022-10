Päckchenaktion der Verler Tafel startet im November

Die Tafel versorgt in Verl 400 Bedurftige regelmäßig mit Lebensmitteln. In der Weihnachtszeit gibt es was Besonderes für die Kunden.

Verl (matt) - Die Luft wird finanziell für einige Verler Bürger immer dünner. Seismograph sozialer Entwicklungen sind die Tafeln. Und die registrieren eine immer größer werdende Nachfrage. Auch in Verl. Gleichzeitig ist Weihnachten nicht mehr weit weg. Bis Heiligabend ist es für Ingrid Schlecht und ihr Team von der Tafel „nur noch ein gucken“, weswegen sie die Päckchen-Werbetrommel recht früh rühre.

„Wir möchten jedem unserer Kunden gerne einen Schuhkarton mit Lebensmitteln und etwas Besonderem darin mit nach Hause geben können“, bittet die Leiterin der Tafel-Ausgabe um großzügige Spenden. Denn die Zahl der Bedürftigen oder Kunden, wie sie respektvoll genannt werden, sei extrem gestiegen.

Tafel versorgt in Verl 400 Bedürftige

Allein in Verl versorgt die Tafel aktuell etwa 400 Menschen wöchentlich mit Lebensmitteln. Und die Zahl der Antragsteller wächst weiter. „Gleichzeitig gestaltet sich die Lebensmittelbeschaffung als immer schwieriger. Die Geschäfte versuchen, fast abgelaufene Waren mit Rabatten doch noch zu verkaufen“, weiß Tafel-Leiterin Ruth Prior-Dresemann.

1000 Menschen mehr als noch vor einem Jahr seien im Kreis Gütersloh bei der Tafel registriert. In Verl sei es ein Plus von 20 Familien und damit 60 Personen. Ab dem 17. November können die Kartons zwischen 15.30 und 17.30 Uhr jeden Donnerstag an der Hauptstraße 4 abgegeben werden. Und noch einen Wunsch hat Ingrid Schlecht: „Es wäre schön, wenn neben den weihnachtlich verpackten Kartons auch ein Zettel mit dem Inhalt dabei wäre.“ Wer keinen Karton zur Hand habe, könne die Sachen auch in einer Tüte abgeben.