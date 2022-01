Pandemie: Stadt Verl und Politik laden ein zum Gespräch

Verl (gl) - „Verl hält zusammen – Gemeinsam aus der Pandemie“: Unter diesem Motto laden die Stadt Verl und die im Rat vertretenen Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FWG und FDP für Sonntag, 30. Januar, zu einer öffentlichen Versammlung ein. Auch wenn das die Organisatoren nicht schreiben: Die Aktion dürfte auch eine Antwort auf die Demonstrationen von Impfgegnern montags vor dem Rathaus sein.

Thema wird aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet

Bei der Veranstaltung, die um 16 Uhr auf der Bürmschen Wiese beginnt, werden Vertreter aus den Bereichen Medizin, Politik, Schule und Kirche das Thema Corona im Gespräch mit Moderator Matthias Traeger aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Mit dabei sind zum Beispiel die Verler Ärzte Dr. Christoph Weeg und Dr. Annette Weeg, Pfarrer Jens Hoffmann von der Evangelischen Kirchengemeinde Verl und der heimische Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus (CDU).

Alle Gäste sind seit zwei Jahren auf ganz unterschiedliche Weise mit der Pandemie und ihren Folgen befasst und werden ihre Erfahrungen schildern. Während die Mediziner beispielsweise inzwischen viele Erfahrungen mit den gesundheitlichen Auswirkungen und möglichen Folgen der Infektion sowie mit der Wirkung der Impfstrategie gesammelt hätten, müsse die Politik auf Bundes- und Landesebene seit dem Frühjahr 2020 zwischen Lockdown und Lockerungen abwägen und viele Entscheidungen treffen, die bei den Bürgern nicht immer auf Verständnis stießen, heißt es in der Ankündigung.

25 Menschen aus Verl an oder mit Corona gestorben

Seelsorger wie Jens Hoffmann hingegen würden vor allem mit den gesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen der Pandemie konfrontiert: mit den Ängsten der Menschen, mit den psychischen Belastungen und auch mit ihrer Trauer, wenn ein geliebter Mensch an oder mit Covid-19 sterbe. Deshalb sei auch das Gedenken an die Coronaopfer ein wichtiger Bestandteil der Versammlung. Allein in Verl sind bislang 25 Menschen an oder mit Corona gestorben.

„Die Ratsfraktionen und die Stadt möchten mit dieser öffentlichen Versammlung informieren und mit den genannten sowie weiteren Gästen auf der Bühne die verschiedenen Facetten der Pandemie diskutieren. Gleichzeitig wollen wir den Bürgern Mut machen und uns alle nach der langen Zeit noch einmal motivieren, gemeinsam weiterhin an einem Strang zu ziehen, damit wir die Pandemie überwinden können“, wird Bürgermeister Michael Esken (CDU) zitiert.

Maskenpflicht und 3G-Regel

Musikalisch begleitet werden die Beiträge auf der Bühne von Jay Minor an der Gitarre. Für die Veranstaltung, die nach einer Stunde gegen 17 Uhr enden soll, gilt für die gesamte Dauer Maskenpflicht. Die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sind selbstverständlich ebenfalls einzuhalten. Für den Zutritt zur Bürmschen Wiese gilt die 3G-Regel: Das heißt, dass nur vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Personen mit einem aktuell gültigen Negativ-Testnachweis teilnehmen dürfen.