Pedelecfahrer bei Unfall in Sürenheide schwer verletzt

Bei einem Unfall in Sürenheide am Donnerstag ist ein 49-jähriger Gütersloher schwer verletzt worden.

Sürenheide (gl) - Ein Pedelecfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 49-jährige Gütersloher gegen 14.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Waldstraße in Sürenheide unterwegs und wollte die Einmündung Thaddäusstraße in Richtung Gütersloher Straße queren.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein Autofahrer, der mit seinem Pkw die Thaddäusstraße aus Richtung Gütersloher Straße befuhr, erkannte das Vorhaben und gewährte dem 49-jährigen Radfahrer seinen Vorrang.

Zeitgleich wollte ein 34-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Opel von der Waldstraße links auf Thaddäusstraße Richtung Sürenheide abbiegen. Dabei stieß der Opel-Fahrer mit dem Pedelecfahrer zusammen.

Gütersloher stationär im Krankenhaus aufgenommen

Der Rettungsdienst brachte den gestürzten 49-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung und stationären Aufnahme in ein Gütersloher Klinikum. Der 34-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Es sei ein geringer Sachschaden entstanden, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.