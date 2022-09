Personeller Wechsel in der CDU-Ratsfraktion in Verl

Verl (sib) - Es tut sich was in der Verler CDU. Wie die Stadt in ihrem jüngsten Amtsblatt mitteilt, gibt Sylvia Richters ihr Ratsmandat ab. Genau genommen hat sie das schon getan – und zwar zum 31. August.

Die nächste Person auf der Reserveliste verzichtet auf das Amt

Erster Nachrücker von der Reserveliste war eigentlich Jan Eric Seidlitz. Er habe auf seine Anwartschaft verzichtet, heißt es im Amtsblatt. Stattdessen rückt jetzt Sebastian Dahlkötter nach.

Der 32-Jährige ist Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, Inhaber einer Garten-Landschaftsbau-Firma sowie eines Unternehmens, das wassergebundene Wegedecken baut.

„Ich habe keine Sorge, all das unter einen Hut zu bekommen“

Auch in der Landwirtschaft ist der seit 2008 selbstständige Dahlkötter aktiv. Mit seiner Frau Kerstin Dahlkötter kaufte er 2013 einen 4000 Quadratmeter großen Hof mitsamt Scheune, Werkstatt, Schüttgut- und Materiallager sowie Pferdestallungen, wie es auf der Internetseite des Familienunternehmens heißt.

Rund 20 Pferde seien in der Obhut der zugehörigen Pferdepension, sagt er. Klingt stressig zusammen mit der Ratsarbeit? „Ich habe keine Sorge, all das unter einen Hut zu bekommen“, sagt Sebastian Dahlkötter auf Anfrage dieser Zeitung.

Keine Berührungsängste mit dem Ratsmandat

Die Betriebe führe er tagsüber, die Ratsarbeit finde naturgemäß meist abends statt. Eine Herausforderung werde eher, gleichzeitig Zeit für die politische Arbeit sowie für seine zehn Monate Tochter zu finden. „Aber das schaffe ich schon“, sagt der 32-Jährige überzeugt.

Seit September 2020 führt Sebastian Dahlkötter den CDU-Stadtverband. Entsprechend habe er keine Berührungsängste mit seinen Aufgaben im Stadtrat.

In diesen Ausschüssen wird Sebastian Dahlkötter tätig

Er fühle sich wohl „in einer sehr gut vernetzten CDU-Fraktion“, sagt er. Außer das Ratsmandat übernimmt Sebastian Dahlkötter die Aufgaben von Sylvia Richters als Mitglied im Betriebsausschuss sowie im Ausschuss für Rechnungsprüfung.

Wer für sie in den Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und Generationen einziehe, stehe indes noch nicht fest, erläutert die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Nitsch auf Anfrage. Dass Richters ihr Ratsmandat abgebe, habe familiäre Gründe.

Sylvia Richters bleibt als sachkundige Bürgerin erhalten

Sie bleibe der CDU-Fraktion als sachkundige Bürgerin erhalten. Sylvia Richters (62), Industriekauffrau, saß seit 2016 im Verler Stadtrat. Zuletzt war sie tätig im Bildungs-, Betriebs- sowie Rechnungsprüfungsausschuss.

Stellvertretendes Mitglied war die scheidende Ratsfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung sowie im Haupt- und Finanzausschuss.