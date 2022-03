Photovoltaik-Dach für Parkplätze an Ostwestfalenhalle

Die Verler CDU will Parkplätze nutzen, um Strom zu erzeugen. Die Verwaltung soll prüfen, ob das in Kaunitz möglich ist.

Im Zuge des Umbau des Ostwestfalenhalle regt die CDU in Bau von überdachten Parkplätzen an.

Kaunitz/Verl (gl) - Die Verler CDU kann sich vorstellen, die Parkplätze an der Ostwestfalenhalle mit einer Photovoltaik-Anlage zu überdachen. Im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen an der Halle solle das überprüft werden, heißt es in einem Schreiben.

Und dabei soll es nicht bleiben. Die CDU kann sich vorstellen, diese Lösung auch für andere Flächen in der Kommune zu wählen. Bereits versiegelte Flächen könnten dafür genutzt werden. Die Stadt will die Energieerzeugung über Photovoltaik-Anlagen massiv ausbauen.