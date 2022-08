Programm für die Verler Literaturtage vorgestellt

Verl (gl) - Bestsellerautoren, Moderatoren und ein Förster: Die sechsten Verler Literaturtage bieten eine große Bandbreite an Programm. Auf der Bühne stehen dabei Andrea Sawatzki, Peter Prange, Sonia Mikich, Gerald Klamer, Jobst Schlennstedt und Andrea von Treuenfeld.

„Die Trauer hinter der Maske“ zum Auftakt

Vom 7. bis 14. November haben Literaturbegeisterte also Gelegenheit, in die Welt der Bücher einzutauchen und spannende Autorinnen und Autoren kennenzulernen. Ein Schauspiel wird dabei am 7. November den Auftakt der Veranstaltungsreihe im Pädagogischen Zentrum in Verl bilden.

Dann zeigt das Hohenloher Figurentheater „Varieté Olymp – Die Trauer hinter der Maske“, eine Mischung aus Magie, Akrobatik, Feuershow und Clownerie, eingebunden in eine Liebesgeschichte, die zugleich Drama und Krimi ist.

Ein großer Erzähler der deutschen Geschichte

Weiter geht es am 8. November. Peter Prange („Unsere wunderbaren Jahre“ oder „Das Bernstein-Amulett“), laut Ankündigung der Stadt Verl „der große Erzähler der deutschen Geschichte“, gastiert im Haus Ohlmeyer.

Im Gepäck hat er seinen mittlerweile vierten Deutschland-Roman „Der Traumpalast“. Darin lässt er das Berlin der 1920er-Jahre „in faszinierenden Bildern wieder auferstehen“.

Die Grauen von Auschwitz stehen im Blickpunkt

Um das Grauen von Auschwitz, das die Überlebenden nie verlassen hat, geht es am 9. November. Doch inwieweit prägte das Erlebte auch die Enkel von Holocaust-Opfern? In „Leben mit Auschwitz“ beantwortet Andrea von Treuenfeld diese Frage und zeigt, wie stark die dritte Generation durch das Erbe von Auschwitz geprägt ist.

Die Autorin war bereits 2017 bei den Literaturtagen zu Gast, damals mit ihrem Buch „Erben des Holocaust“. „Das Literaturtage-Team freut sich, sie am Gedenktag an die Reichspogromnacht 1938 ein zweites Mal zu begrüßen, um das Thema zu vertiefen“, heißt es in der Ankündigung. Ort der Lesung ist das Knopfmuseum.

Auf einer Wanderung durch die Wälder

Nach 25 Jahren als Forstbeamter kündigte Gerald Klamer seinen Job, gab seine Wohnung auf und zog auf eigene Faust los. Auf 6000 Kilometern quer durch fast alle Bundesländer und Nationalparks Deutschlands wollte er herausfinden, wie es wirklich um unsere Wälder bestellt ist. Entstanden ist daraus sein Buch „Der Waldwanderer“, das er am 10. November im Droste-Haus vorstellt.

Gedichte von Marlene Dietrich präsentiert Patricia Prawit am 11. November in der Bibliothek. In ihrem Lese-Konzert „Nachtgedanken“ gibt sie in einer Mischung aus Gedichten der Dietrich, Anekdoten und Bildern sowie Einblicke in die weniger bekannten Facetten der Ausnahme-Künstlerin.

Von einer Kindheit an der Seite eines demenzkranken Vaters

Mit „Mord auf Westfälisch“ hat Jobst Schlennstedt seinen mittlerweile fünften Krimi über den Bielefelder Ermittler Jan Oldinghaus vorgelegt. Und diesmal wird es für den Kommissar sehr persönlich, wie Jobst Schlennstedt bei seiner Lesung am 12. November im Deutschen Haus verraten wird.

Am 13. November ist eine der „beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen zu Gast, die auch als Autorin ausgesprochen erfolgreich ist“, so die Stadt: Andrea Sawatzki. In einer Matinee bei Möbel Beckhoff liest sie aus „Brunnenstraße“, einem bewegenden, sehr persönlichen Roman, der ihrer eigenen Kindheit an der Seite eines an Demenz erkrankten Vaters sehr nahekommt.

Eine biografische Achterbahnfahrt

Zum Abschluss stellt Sonia Mikich am 14. November im Pädagogischen Zentrum ihr neues Buch „Aufs Ganze. Eine Tochter aus scheckigem Haus“ vor. Die autobiografische Erzählung ist eine Achterbahnfahrt durch das Leben der renommierten Journalistin und Autorin sowie über den Globus.

In den Mittelpunkt stellt sie dabei ihre langjährige Arbeit für den WDR und die ARD. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro. Ausnahme ist die Lesung von Andrea Sawatzki, die als Matinee um 11 Uhr beginnt und 14 Euro Eintritt kostet.

Hier gibt es Tickets für die Veranstaltungen

Für den Besuch der Veranstaltungen ist eine verbindliche Kartenreservierung ab Montag, 22. August, im Bürgerservice Verl unter 05246/961196 oder per Mail an [email protected] mit Angabe der Kartenanzahl sowie aller Kontaktdaten erforderlich.

Abgeholt und bezahlt werden die Karten vor Ort. Werden reservierte Karten bis eine Woche vor der Veranstaltung nicht storniert, wird der Preis dennoch erhoben. Weitere Infos gibt es hier.