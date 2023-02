PV-Pflicht für Teckentrup-Erweiterung in Sürenheide

Sürenheide (sib) - Der Türen- und Tore-Hersteller Teckentrup will nördlich der Industriestraße in Sürenheide erweitern. Soweit bekannt. Eigentlich sollten die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstag bloß signalisieren, dass sie die Stellungnahmen zahlreicher Institutionen – Telekom, Amprion, IHK und Co. – zum Bauvorhaben zur Kenntnis nehmen.

Ausschussmitglieder stolpern über BUND-Stellungnahme

Über die Stellungnahme der Gütersloher Kreisgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) stolperte allerdings erst Iris Schulz von den Grünen, dann auch die CDU. Darin heißt es, im Text zum Bebauungsplan werde unverständlicherweise auf die Festsetzung von Dach- oder Fassadenbegrünung verzichtet.

„Dabei gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Gewerbegebieten, in Deutschland und in den Nachbarländern, deren Bild durch teilweise Begrünung verschönert wird“, so Schulz.

„Ich finde, auf diese Auflage sollten wir bestehen“

Helmut Kaltefleiter (CDU) zeigte sich in diesem Zusammenhang irritiert, dass es außerdem keine Festsetzung in Sachen Photovoltaik (PV) gebe. Und zwar besonders mit Blick auf die Fertigungshalle, die im zweiten Bauabschnitt entlang der Industriestraße entstehen soll.

„Privatleuten schreiben wir die Anlagen auf dem Dach vor, Teckentrup nicht? Ich finde, auf diese Auflage sollten wir bestehen“ sagte er. Ein entsprechender Antrag folgte. „Wenn wir PV beschließen, handeln wir gegen den Willen der Firma Teckentrup“, gab der Erste Beigeordnete Thorsten Herbst zu bedenken.

„Wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken“

Nicht weil sich das Unternehmen generell gegen Photovoltaik stelle, sondern weil es gern die freie Entscheidung hätte, ob es eine Anlage installiere. Paul Hermreck (FWG) schlug sich auf die Seite der CDU: „Wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken.“

Entsprechend müsse auch für Unternehmen die PV-Pflicht gelten. Er schlug vor, einen gemeinsamen Antrag aller zu stellen. „Wir stellen den Antrag. Sie können sich gern anschließen“, so Helmut Kaltefleiter.

Das letzte Wort hat der Rat

Gesagt, getan: Das Gremium winkte die Photovoltaik-Pflicht für das Baugebiet einstimmig durch. Endgültig beschlossen ist sie damit trotzdem noch nicht: Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 21. Februar (18 Uhr, großer Sitzungssaal des Rathauses).