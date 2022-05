Reisevereinigung Verl-Bornholte startet in die Saison

Bornholte (gl) - Die Brieftauben-Saison der Reisevereinigung (RV) Verl-Bornholte geht in eine neue Runde: Vor zwei Wochen waren erste Tiere bereits in den Himmel gestiegen. Jetzt aber geht es richtig los.

Brieftaubensport mag manch einer mit älteren Herren in Verbindung bringen, die mit ihrem Taubenkorb unterwegs sind, heißt es in der Mitteilung der Reisevereinigung. Doch weit gefehlt: Moderner Brieftaubensport sei ein globalisiertes Millionengeschäft, das verschiedene Völker und Kulturen durch Liebe zur Brieftaube miteinander verbinde, schreibt die Reisevereinigung Verl-Bornholte.

Jungtauben konkurrierten ab Anfang August

Natürlich stehe über allem die Faszination für die fantastischen Leistungen der Tiere, so legten die Brieftauben der RV Verl-Bornholte bis zu 630 Kilometer, verteilt auf 14 Flüge, zurück. Dieses Programm werde von den Alttauben absolviert, also von allen Tieren, die mindestens ein Jahr alt seien.

Die Jungtauben konkurrierten ab Anfang August auf sechs Flügen mit Entfernungen bis zu 320 Kilometer, so würden sie optimal und schonend auf das Flugprogramm der nächsten Jahre vorbereitet. „Alle 20 Brieftaubenflüge werden von eigens zertifizierten Flugleitern betreut, die in ständigem Austausch mit modernsten Wetterdiensten stehen, um einen maximal tierfreundlichen und gesicherten Flugverlauf zu gewährleisten“, teilt die Reisevereinigung mit.

Die Liebe zu den Brieftauben verbindet

Die Meisterschaft sichere sich am Ende der Züchter, dessen fünf besten Tauben am Ende aller Flüge die meisten Preise erringen konnten. Bei 14 Flügen wären das maximal 70 Preise. Preise erringen könne auf jedem Flug das schnellste Drittel aller aufgelassenen Tauben. „Doch es sind nicht die statistisch erfassbaren Eckdaten wie Meisterschaften, Preise oder Flugsiege, die für die Brieftaubenfreunde der entscheidende Faktor sind, sondern die Liebe zu ihren Tieren.“ So verwundere es nicht, dass das Brieftaubenwesen in Nordrhein-Westfalen seit April 2018 bereits zum immateriellen Kulturerbe zähle und seit März 2022 nun auch deutschlandweit auf Bundesebene.

Voraussetzung hierfür sei die Ausübung lebendiger Tradition im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften Deutschlands. „Tradition, Tierliebe, Leidenschaft und Gemeinschaft vereint in einem Hobby lassen keinen Zweifel an der kulturellen Bedeutung des Brieftaubensportes“, schreibt die RV. So heiße es nun auch für Brieftaubenfreunde der Reisevereinigung Verl-Bornholte, den ganzen Sommer über zu hoffen, zu bangen und mitzufiebern mit ihren gefiederten Lieblingen. In ihren Gärten an jedem Wochenende den Blick gen Himmel wendend, wartend auf die teils wolkenhohe Ankunft ihrer Tiere. Für jeden Brieftaubenliebhaber sei das ein erhabenes Gefühl und für die Dauer der Ankunft ihrer Tauben im heimischen Schlag ihr ganz persönliches Stück vom Himmel.