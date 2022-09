Richtfest an der Österwieher Straße in Verl

In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll ein Neubau an der Österwieher Straße fertig sein, der integratives Wohnen ermöglicht.

Verl (matt) - Mit dem Richtfest des Neubaus an der Österwieher Straße ist eine wichtige Etappe erreicht. Der Bau, der 39 Wohnungen und Apartments für soziale schwache und Menschen und mit Behinderungen beherbergt, soll aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 bezugsfertig sein.

Bürgermeister kommt der Einlösung eines Wahlversprechens näher

Mit dem Richtfest des Wohnbauprojekts für behinderte Menschen an der Österwieher Straße kommt Bürgermeister Michael Esken (CDU) der Einlösung seines Wahlversprechens ein gehöriges Stück näher.

Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in zentraler Lage schaffen zu wollen: Das versprach das heutige Stadtoberhaupt, als er sich um die erste Legislaturperiode beim Wähler bewarb.

Neubau soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 bezugsfertig sein

In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der Neubau an der Österwieher/Bahnhofstraße bezugsfertig sein. „Wir sind im Plan“, sagte Lars Lippelt, Geschäftsführer der Kommunale Haus und Wohnen (KHW).

Er rechnet mit der Fertigstellung im Verlauf der ersten Jahreshälfte. 39 zusätzliche Wohneinheiten werden zur Zeit mit öffentlichen Mitteln geschaffen. Zwei Wohngruppen – verteilt über zehn Apartments – werden dann gebildet, 13 weitere Einheiten für ambulant unterstütztes Wohnen im ersten Geschoss, die über den Wertkreis Gütersloh vermietet werden.

„Bedarf ist allein in Verl doppelt so groß“

Die Plätze sind schon alle weg. Sollten ursprünglich Bewohner aus dem gesamten Kreis Gütersloh in den Neubau einziehen können, soll sich der Kreis der Bewohner jetzt auf Menschen aus dem Raum Verl beschränken.

Das bestätigt Emilio Bellucci, Geschäftsführer des Wertkreises Gütersloh. „Der Bedarf allein in Verl ist doppelt so groß und wir könnten ein ähnliches zweites Projekt in Verl gebrauchen“, sagte der Wertkreis-Chef.

Auch Menschen mit Wohnberechtigungsschein sollen einziehen

Über die Vergabe der weiteren 16 Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein und der Einkommensklasse I entscheidet die Stadt selbst.

Die Kaltmiete liegt bei 6,40 Euro pro Quadratmeter. Es entstehen Wohnungen mit ein bis vier Zimmern mit Flächen, die von 24 bis 99 Quadratmeter reichen.

KHW investiert zwölf Millionen Euro

Das Investitionsvolumen beziffert die KHW auf zwölf Millionen Euro. Mit dem Richtfest ist die Rohbauphase weitgehend abgeschlossen. Symbolisch weht der Richtkranz über dem Flachdach des Gebäudes.

Drinnen ziehen die Trockenbauer bereits die ersten Wände. Das Projekt bekommt immer mehr Kontur und Michael Esken damit seinem Wahlversprechen immer näher.