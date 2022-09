Rosa Roderigo verrät in Verl ihre veganen Rezepte

Verl (gl) - Vegane Gerichte, die schnell, leicht und mit viel Spaß zubereitet werden: Das ist die Spezialität von Rosa Roderigo. Auf ihrem Instagram-Kanal „Rosa kocht grün“ und in ihrem gerade erschienenen Kochbuch „Rosa kocht vegan“ verrät sie viele schmackhafte Rezepte ohne tierische Produkte.

Anlässlich der Klimaschutzwoche an Kochtöpfen zu erleben

Anlässlich der Klimaschutzwoche ist Rosa Roderigo am Montag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Bibliothek Verl an den Kochtöpfen zu erleben – „Kostprobe inklusive“, heißt es in der Ankündigung. Für Rosa Roderigo war schnell klar: Essen ist ihre Berufung.

Nach einer Ausbildung zur Konditorin arbeitete sie als Produktentwicklerin für eine Confiserie und machte ihren Meisterabschluss. Die vegane Welt entdeckte sie durch ihre Partnerin, mit der sie 2020 den Instagram-Kanal „Rosa kocht grün“ startete.

„Modernes Wohlfühlessen für jede Gelegenheit“

„In ihren Rezepten bietet Rosa Roderigo modernes Wohlfühlessen für jede Gelegenheit, alltagstauglich, auch für den kleinen Geldbeutel geeignet und so bunt gemischt wie das Leben heute“, heißt es weiter.

Mit wenigen Handgriffen zaubert sie verschiedene Leckereien auf den Teller. Wer schon immer wissen wollte, wie vegan Kochen auf die einfache Weise geht, wie man tierische Produkte durch pflanzliche austauscht oder wie Rosa Roderigo persönlich zur Veganerin wurde, sollte die Veranstaltung in der Bibliothek nicht verpassen.

Eintrittspreis beträgt zwölf Euro

Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro. Für die Teilnahme wird um Reservierung unter 05246/9252330 oder per E-Mail an [email protected] gebeten. Bei der Reservierung müssen die Kontaktdaten aller Besucher angegeben werden.

Abgeholt und bezahlt werden die Karten am Veranstaltungsabend. Werden Plätze reserviert und ohne Stornierung bis spätestens zum 10. Oktober nicht eingelöst, wird der Eintrittspreis trotzdem erhoben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Verl statt.