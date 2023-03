Russland-Experte zu Gast im Verler Gymnasium

Verl (matt) - Was denkt Wladimir Putin wirklich? Diese Frage treibt nicht nur den ehemaligen ARD-Korrespondenten, Russlandkenner und Leiter des Moskauer Studios Udo Lielischkies um, sondern auch rund 70 angehende Abiturienten des Verler Gymnasiums der Sowi-Grundkurse.

„Die elitären Cliquen haben keinen Bock auf diesen Krieg“

Sie wollten es bei einer Veranstaltung mit dem prominenten TV-Journalisten genauer wissen. Obwohl sie einen Tag später ihre ersten Abi-Vorklausuren schreiben würden.

„Ein Machtwechsel im Kreml würde auch ein zeitnahes Ende des Ukrainer-Kriegs bedeuten. Die elitären Cliquen haben keinen Bock auf diesen Krieg. Er stört nur“, so Lielischkies. Er glaube nicht, dass ein Putin-Nachfolger der historisch fixen Ideen des Diktators eines russischen Reichs anhafte, „das aus der Dreifaltigkeit Russlands, Belarus und der Ukraine besteht“.

Bild von Putin kommt Verbrecher näher als einem Politiker

Nur eines dürfe man nicht: Putin unterschätzen. Der Journalist konnte Putins Aufstieg von der rechten Hand Boris Jelzins – mit dem Namen konnte nur eine Handvoll Schüler etwas anfangen – bis hin zum Langzeit-Präsidenten genau beobachten.

Das Bild, das er zeichnet, ist düster und kommt dem eines Verbrechers näher als dem eines Politikers, wenn er ihn als „kriminell veranlagten Mafiaboss“ bezeichnet, dessen Aufstieg als korrupter Beamter, FSB-Agent, im Büro des damaligen Bürgermeisters von Leningrad begann und ihn an die Spitze des russischen Staats brachte.

Mit Schmeicheleien gewinnt Putin Sympathien im Westen

„Das Prinzip Putins ist es, wenn er erst einmal einen Fuß in der Tür hat, Schaltstellen mit ihm loyalen Kräften zu besetzen“, erklärte Lielischkies. Er beschreibt den Machthaber als fleißig, ehrgeizig, aber auch anfangs unscheinbar.

Ein Mann, der mit Schmeicheleien Sympathien gewinnen kann, dem westliche Politiker wie George Bush Junior oder auch Angela Merkel auf dem Leim gegangen sind. Die Wirtschaft habe Putin auf die Kriegswirtschaft umgestellt.

„Der steigende Ölpreis hat Geld in die Kassen gespült“

Mittlerweile gehe es in Russland ökonomisch seit Jahren den Bach herunter, so Lielischkies. Es fehle dort an Investoren.

So ganz ohne Fortune kommt auch ein Putin nicht über die Runden. „Der steigende Ölpreis hat Geld in die Kassen gespült, dass nicht nur bei Oligarchen, sondern auch beim Volk angekommen ist. Das schafft Popularität“, so Lielischkies. Kardinalfehler sei gewesen, nach der Annexion der Krim den Nord-Stream-2-Deal abzuschließen: „Mehr kann man jemanden nicht ermutigen, so weiter zu machen.“

Dieser Umstand nährt Verschwörungstheorien

Aber Putin werde immer mehr Opfer seiner eigenen Methoden: „Putin hat die Korruption innerhalb des Militärs unterschätzt“, erklärt Lilischkies. Er sei isoliert, vertraue vor allem auf tendenziöse Berichte, nur ein kleiner Zirkel habe Zugang zu ihm. Das nähre Verschwörungstheorien.

Deswegen ist Frage einer Schülerin nach Doppelgängern nicht unberechtigt, ebenso wie nach der angeblichen Corona-Phobie Putins. Wirklich beantworten kann auch der Experte diese Fragen nicht. Die Achse Moskau-Peking nütze vor allem der Wirtschaft Chinas, die Russland als Rohstoff-Exporteur ausnutze.