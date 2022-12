Schäfer Heinrich kommt zum Adventsmarkt in Verl

Punsch und Prominenz am Sonntag auf dem Hof Große Wächter

Verl

Auf dem Hof Große Wächter an der Eckardtsheimer Straße in Sende wird es am kommenden Sonntag weihnachtlich und gemütlich. Das Team des Hofs lädt zum Adventsmarkt ein. Ein Höhepunkt soll der Besuch des bekannten Fernseh-Bauern Schäfer Heinrich sein. Seine Enten werden zum Verkauf angeboten.

Von Andreas Berenbrinker