Schnelle Bastel-Tipps von Verler Dreifachmama

Verl (gl) - Leere Toilettenpapierrollen, Papierstrohhalme oder Butterbrottüten: All das und noch viel mehr Dinge des alltäglichen Lebens, denen die meisten Menschen oft nicht viel Beachtung schenken, nutzt die 33-jährige Verlerin, um sich kreativ auszutoben. Auf ihrem Instagram-Profil sonnenschein_und_konfettiregen lässt sie die Internetgemeinde daran teilhaben. Mit Erfolg. Mittlerweile folgen ihrem Profil 44.000 Menschen.

Breit gestreutes Repertoire

Auf der Social-Media-Plattform zeigt die Dreifachmama unter anderem, wie man weihnachtliche Karten, Serviettenringe, dekorative Papiersterne oder kleine Engel selbst machen kann. Der Clou dabei: Die Ausgaben für Bastelmaterialien sind gering. Meistens benötigt Jana Goldbach zusätzlich nur eine Schere, Wasserfarbe, Filzstifte und eine Heißklebepistole. „Jetzt, wo alles so teuer geworden ist, suchen Familien nach Alternativen“, weiß sie.

Außerdem sei kein besonderes Talent für ihre Bastelanregungen gefragt. Jeder bekomme das hin, ist sich die Dreifachmama sicher. „Manchmal muss man sich einfach nur heranwagen“, ermutigt Jana Goldbach sogar selbsternannte Bastelmuffel, ihre Vorschläge einmal auszuprobieren.

Für manche Müll, für Jana Goldbach nützliches Material

Leere Toilettenpapierrollen, die meistens achtlos in den Müll geworfen werden, sammelt Jana Goldbach etwa, um daraus die unterschiedlichsten Hingucker zu zaubern. Aus ihnen schneidet die Verlerin in der Weihnachtszeit zum Beispiel Dreiecke aus, malt diese mit grüner Wasserfarbe an und klebt mit der Heißklebepistole einen kleinen Ast an die untere Seite. So entsteht binnen weniger Minuten ein Tannenbaum, der sich dekorativ auf einer selbstgebastelten Karte oder als Blickfang auf einem Geschenk macht. „Das geht ruckzuck. Es dauert keine 20 Minuten“, verspricht Jana Goldbach.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DIY | FAMILY | TRAVEL (@sonnenschein_und_konfettiregen)

Selbst die jüngsten Familienmitglieder hätten ihren Spaß dabei. Sie könnten beispielsweise beim Anmalen der Bäumchen helfen, erklärt die Verlerin. Ihre drei Kinder – das Jüngste ist zwei Jahre alt – unterstützten sie nämlich immer wieder tatkräftig beim Basteln.

Hingucker aus Butterbrottüten

Wer für die Weihnachtszeit noch Serviettenringe oder kleine Engel als Dekoration benötigt, kann ebenfalls auf leere Toilettenpapierrollen zurückgreifen. Für die Serviettenringe drückt Jana Goldbach die Rolle leicht zusammen, schneidet dann die Silhouette einer Tanne in die Rolle und malt das Bäumchen anschließend an. Wichtig sei dabei, dass die seitlichen Spitzen mit der Rückseite verbunden blieben, erklärt sie.Schnell gemacht sind auch diese Engelchen.

Mit den Engeln handhabt Jana Goldbach es genauso. Für den schimmernden Heiligenschein umwickelt sie das obere Ende der Rolle mit einem glänzenden Draht oder malt diesen mit einem goldfarbenen Stift an. Aus Butterbrottüten bastelt Jana Goldbach hingegen Papiersterne, die beispielsweise ein Hingucker als Fensterdeko sind.

Dafür klebt die 33-Jährige mehrere Butterbrottüten aufeinander, schneidet eine Spitze in die offene Seite der Tüten, zieht diese anschließend wie eine Ziehharmonika auseinander und klebt die beiden äußeren Tüten bündig aufeinander. Dazwischen legt sie zuvor ein Band, das später zur Befestigung am Fenster dient.

Wer möchte, kann den Stern noch mit einer Lichterkette zum Leuchten bringen. Jedes Stück, das Jana Goldbach bastelt, ist ein Unikat. „Es kommt nicht auf Perfektionismus an“, sagt sie. Man könne nichts falsch machen und müsse sich auch nicht zwingend akribisch an ihre Vorgaben halten. Jede Bastelidee lasse sich abwandeln. „Man darf ruhig kreativ werden. Ich mache das genauso.“