Schüler des Verler Gymnasiums inszenieren Theater

Im Juni hat die English Drama Group des Verler Gymnasiums „The Jungle Book“ aufgeführt. Der Erlös geht an Deutschland hilft.

Spenden an die Aktion Deutschland hilft: die jungen Schauspieler (v. l.) Simon Graute, Julian Unkelbach, Samuel Candemir, Ticiano Sampaio da Silva, Lucy Koppers (hinten), Anna Mai Mensch, Frederik Folkers, Elina Zenker, Charlotte Hoey, Jana Kartak, Lehrerin Paula Salas Poblete und Mara Leitner.

Verl (sib) - Wie ist das eigentlich, Theater zu machen, ohne die Gesichter der Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen? Ein komisches Gefühl, sagt Paula Salas Poblete. Sie leitet die English Drama Group am Verler Gymnasium – den englischsprachigen Theaterkurs der Jahrgangsstufe Q1.

„Wir wollten nichts riskieren“

Salas hat die Gesichter ihrer Schützlinge erst einen Monat, bevor der Kurs im Juni „The Junglebook“ aufgeführt hat, gesehen. Denn zur Sicherheit hatten die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler während der gesamten Probenzeit Corona-Schutzmasken auf.

„Wir wollten nichts riskieren“, sagt Salas. „Nichts, was unsere eh schon enge Probenzeit noch knapper gemacht hätte.“

Proben schweißen junge Schauspieler zusammen

Die jungen Akteure indes sprechen bei den Proben über eine Reihe von Erlebnissen, die sie zusammengeschweißt haben. Sie versichern, viel gelernt zu haben in dieser Zeit.

Wie Charlotte Hoey: „Ich habe, wie jeder und jede von uns, Verantwortung und vielfältige Aufgaben übernommen. Und gemerkt, dass ich schnell darüber hinwegkomme, wenn Dinge sich zunächst komisch anfühlen“, sagt sie.

„Das Schauspiel war zu Anfang gewöhnungsbedürftig“

Zum Beispiel? „Emotionen übertrieben darstellen, mich wie ein Tier bewegen. Viele Dinge, die zum Schauspiel gehören, waren zu Anfang des Schuljahrs gewöhnungsbedürftig. Später habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht.“

Ihre Mitschülerin Mara Leitner sagt, sie habe in diesem Schuljahr ihr Faible fürs Theater – das habe sie schon als Sechsjährige gehabt – ausgebaut. Nach der Schule beruflich in diese Richtung zu gehen, schließe sie nicht aus.

750 Euro an Spenden gesammelt

Damit würde sie in die Fußstapfen etwa des ehemaligen Schülers Alexander Auler treten, der in mehreren Aufführungen der English Drama Group mitgewirkt hatte und mittlerweile die Hauptrolle in der Amstettener Produktion des Musicals Grease spielt.

Bei ihrer Aufführung in der Verler Gesamtschule im Juni hat die English Drama Group übrigens Spenden gesammelt. Zusammengekommen sind 750 Euro. Das Geld geht jetzt an die Sektion Internationale Flüchtlingshilfe der Aktion Deutschland hilft.