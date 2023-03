Schüler sammeln komischen Müll in Bornholte

Verl (rast) - „Ich hab’ noch einen. Das ist die Nummer 108“, ruft der zehnjährige Lukas. Gemeint ist der nächste Stummel einer Zigarette, den er am Wegesrand aufpickt. Am Freitag hat die Klasse 4 c der Grundschule sich auf den Weg gemacht und dem Müll in Bornholte den Kampf angesagt.

„Besser als Deutschunterricht“

„Das ist besser als Deutschunterricht“, meint Matthias (10), während er mit prüfendem Blick die Umgebung nach herumliegendem Unrat scannt. Klassenlehrerin Lisa Lüdtke verdreht schmunzelnd die Augen und entgegnet mit gespielter Entrüstung: „Also wenn du wenigstens Matheunterricht gesagt hättest – ich unterrichte doch Deutsch.“

Seit 8.30 Uhr sind die 27 Schüler, ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen und Greifzangen, unterwegs. Aus dem Sammeln der Zigarettenreste haben sie gleich einen kleinen Wettbewerb gemacht: Wer findet die meisten Kippen? „Macht Spaß, oder?“, fragt Lisa Lüdtke. Sie erntet kaum mehr als ein stummes Kopfnicken. Zu beschäftigt sind die Viertklässler mit der Sammelaktion. Plötzlich ruft Levi (10): „Alles voll, wir fangen jetzt mit dem dritten Sack an.“

Säcke stapeln sich auf dem Bollerwagen

Eine Kinderschüppe hat Benjamin (8) gefunden.Die vierte Klasse ist, aufgeteilt in vier Gruppen, kurz nach Schulbeginn losgezogen. Eine ist entlang der Bergstraße mit der Aufgabe beschäftigt. Mit Feuereifer sind die Kinder dabei. Was in der Gegend herumliegt, wird kurzerhand eingesackt. Jutta Humpert, die die Gruppe begleitet, muss sie immer wieder bremsen. „Dort braucht ihr nicht, darum kümmern sich später die Arbeiter“, ist auf Höhe des Baugebiets ihr Standardsatz.

Auf dem Bollerwagen stapeln sich bereits zwei Säcke mit Müll. „Guck mal, die habe ich gefunden“, berichtet Benjamin (8) stolz und zeigt auf die blaue Kinderschüppe. Ob man die wohl noch gebrauchen kann, so schlecht sieht sie ja nicht aus? Benjamin zuckt mit den Schultern. Doch kaum kommt die Schüppe mit dem Boden in Kontakt, da bricht sie auch schon ab. Na, das Thema hat sich wohl endgültig erledigt.

Tankdeckel und komische Teebeutel gefunden

Flaschen, eine alte Socke, Schnuller, Zahnbürste, Styropor – die Bandbreite weggeworfener oder verlorener Dinge ist lang. Die Gruppe von Organisatorin Iva Pobtrebova vom Verein Hof Diekämper hat einen Tankdeckel gefunden. Und an der Bergstraße lagen „komische Teebeutel“. „Wie soll man es nur erklären“, sagt Jutta Humpert über die Verhütungsmittel.

So gegen 10 Uhr endet die Reinigungsaktion am Bürgerhaus Hühnerstall. „Den größten Teil von Bornholte haben wir in der Zeit wohl abgedeckt“, sagt Lisa Lüdtke. Zeit für eine kleine Stärkung. Brötchen und Würstchen gibt es. „Mmmmh, lecker“, freut sich Matthias bereits.