Schwimmabzeichen-Tage für Kinder im Verler Freibad

Verl (gl) - Das Verler Freibad bietet auch in diesem Sommer wieder Schwimmabzeichen-Tage für Kinder an. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung. Von Montag bis Sonntag, 1. bis 7. August, jeweils in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, können laut Mitteilung das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze sowie das Seepferdchen abgelegt werden. Außerdem ist es als Besonderheit möglich, das Totenkopf-Abzeichen, das jedoch nicht zu den offiziellen Schwimmabzeichen gehört, in Schwarz (eine Stunde schwimmen), in Silber (1,5 Stunden schwimmen) oder in Gold (zwei Stunden schwimmen) erworben werden.

Für alle Prüfungen ist eine Voranmeldung mit Terminabsprache erforderlich. Die kann persönlich im Freibad oder unter 05246/82212 erfolgen.