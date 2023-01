Seniorentreffs der Caritas in Verl starten wieder

Verl (gl) - Die Gruppen des Caritas-Seniorentreffs starten in das neue Jahr. So treffen sich am heutigen Montag um 14.30 Uhr sowohl der Ribbelclub wie auch die Skat- und Doppelkopfrunde im Pfarrzentrum am Kühlmannweg. Und am Dienstag, 10. Januar, 15 Uhr, startet der Seniorentreff mit Stuhlgymnastik, Kaffeetrinken und Gedanken zum neuen Jahr. Das nächste Treffen der Spielerunde findet am Mittwoch, 18. Januar, 14.30 Uhr, statt. Zu allen Treffen sind neue Gäste herzlich willkommen, schreibt Anita Stuckmann. Auskunft gibt sie unter 05246/5626.

Weitere Termine

Ribbelclub, Skat- und Doppelkopfrunde: montags 9. und 23. Januar; 6. und 20. Februar; 6. und 20. März; 3. und 17. April; 15. Mai; 12. Juni.

Seniorentreff: dienstags, 10. und 24. Januar; 7. und 21. Februar; 7. und 21. März; 4. und 18. April; 16. Mai; 13. Juni.

Spielerunde: mittwochs, 18. Januar; 1. und 15. Februar; 1., 15. und 29. März; 12. und 26. April; 10. und 24. Mai; 7. und 21. Juni.