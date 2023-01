Sieben mögliche Baugebiete in Verl in Planung

Verl (rast) - Bauland in Verl ist ein begehrtes Gut, aber auch ein knappes. Die Stadt hat sich nun auf den Weg gemacht, für sieben mögliche Gebiete einen Bebauungsplan aufzustellen. Das hat der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres einstimmig abgesegnet.

„Das heißt jetzt nicht, dass wir Ende 2024 dort neue Baugebiete haben“, tritt der Erste Beigeordnete Thorsten Herbst auf die Euphoriebremse. Noch gehören der Stadt die Flächen nicht. Es müsse zunächst einmal mit den Eigentümern gesprochen werden, ob die bereit seien, zu verkaufen. Erst dann könne ein Neubaugebiet daraus werden.

Basis ist der Entwurf des neuen Regionalplans

Bebauungsplan Westernstroth an der Jostheide.Die von der Stadt ins Auge gefassten Bereiche basieren auf dem Entwurf des neuen Regionalplans. Darin sind die Flächen bereits festgehalten. Und weshalb handelt die Stadt schon jetzt? „Es wird eine Sonderregelung im Baugesetzbuch genutzt“, erklärt Nadine Markmann, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Umwelt.

Bebauungspläne müssen Ende 2024 stehen

Bebauungsplan Efeuweg-Ost zwischen Schmiedestrang im Norden und Bergstraße im Süden.Dabei handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren, in dem es Kommunen ermöglicht wird, für Flächen, die sich unmittelbar an bebaute Ortsteile anschließen, Bebauungspläne aufzustellen. Allerdings muss die Stadt sich dafür sputen. Bis Ende dieses Jahres muss das Verfahren eingeleitet sein. Danach hat die Stadt zwei Jahre Zeit, einen Bebauungsplan aufzustellen. Heißt: Ende 2024 müssten die Pläne stehen.

Zwei Areale in Sürenheide

Bebauungsplan Lönsweg-Süd in dem Winkel von Lönsweg und Rilkestraße.Zwei mögliche Areale sind es in Sürenheide. Das ist einmal der Bebauungsplan „Königsberger Straße-Süd“ zwischen dem geplanten Seniorenheim und dem Brummelweg. In dem Bereich liegt auch der Festplatz der Sürenheider Schützen. Das zweite Gebiet ist „Posener Straße-Ost“ zwischen dem Knisterbach im Süden und der Sürenheider Straße im Norden.

Entlang der Bergstraße könnte ein Gebiet entstehen

Bebauungsplan Königsberger Straße-Süd in Sürenheide.In Bornholte-Bahnhof geht es um den Bebauungsplan „Efeuweg-Ost“. Das ist südlich des Bürgerzentrums Hühnerstall zwischen Schmiedestrang, Bergstraße und Efeuweg.

Pläne am Lönsweg und Im Strthkamp in Arbeit

Bebauungsplan Westweg Süd nördlich des Westfalenwegs.Auch in Verl selbst tut sich etwas. Und zwar mit dem Bebauungsplan „Lönsweg-Süd“, der Fläche zwischen vorhandener Bebauung, Lönsweg und der Rilkestraße. Außerdem ist in dem Aufstellungsbeschluss der Bebauungsplan „Im Strothkamp“ enthalten. Der Bereich liegt südlich vom Strothkamp und nördlich von Jostweg und Platinstraße.

Nördlich des Westfalenwegs bietet sich eine Fläche an

Bebauungsplan Posener Straße-Ost in Sürenheide.Das Plangebiet „Westernstroth“ liegt westlich des Strothwegs und wird im Süden durch den Jostweg begrenzt und im Norden durch die große Halle der Firma Biko. Zu guter Letzt ist noch die Fläche nördlich des Westfalenwegs und beidseitig des Westwegs in Planung. Das Gebiet wird unter dem Namen „Westweg-Süd“ geführt.