So zufrieden sind Unternehmen mit dem Standort Verl

In keiner Kommune im Kreis Gütersloh ist die Einstellung gegenüber Unternehmen so positiv wie in Verl – so empfinden es die angesiedelten Firmen. 96 Prozent der 50 Unternehmen, die jüngst die Industrie- und Handelskammer OWL sowie der Unternehmerverband Kreis Gütersloh befragt hatten, würden sich erneut in der Ölbachstadt ansiedeln.

Verl (matt) - Es sind Traumwerte, die die Stadt Verl bei der Standortumfrage 2022 erreicht, die die Industrie- und Handelskammer sowie der Unternehmerverband im Kreis Gütersloh durchgeführt haben. Als „Gut“ oder sogar „Sehr gut“ bewerten 100 Prozent der 50 befragten Unternehmen den Industriestandort Verl. Dennoch fördert die Studie Kritikpunkte zutage.

„Wir sprechen von der Stadt Verl als einer Kommune, die die Spitze im Kreis Gütersloh definiert“, sagte Christoph von der Heiden, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen. Gerade wenn es um die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Wirtschaft insgesamt (98 Prozent der Unternehmen empfinden sie als positiv), gegenüber Branchen (96 Prozent) und um das Interesse der Kommunalpolitik an Wirtschaft (96 Prozent) geht. Auch verwaltungsseitig wird die Wirtschaftsfreundlichkeit von den Unternehmen nirgends so hoch eingestuft wie in Verl (92 Prozent).

Sorgenfalten bei dem Thema Wohnraum

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Verl: 96 Prozent der hiesigen Firmen würden sich erneut in der Ölbachstadt ansiedeln – und das auch weiteren Unternehmen empfehlen. 63 Prozent der Unternehmen planen, in den kommenden Jahren zu expandieren. Die Grundstimmung der Unternehmen ist trotz des Kriegs in der Ukraine, der sich verschärfenden Energiekrise sowie der drohenden Rezession positiv.

Sorgenfalten zeichnen sich unter den befragten Firmen bei Fragen des Wohnraums und der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen beziehungsweise Immobilien ab. Nur jedes zweite Unternehmen ist mit der derzeitigen Situation zufrieden. Besser aufgestellt sein könnte der Standort Verl auch bei der Digitalisierung – sowohl was die Mobilfunk-Infrastruktur betrifft als auch beim Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze. „Ein Faktor, der gerade in Zeiten neuer Standards wie 5G besonders oft gefordert wird“, sagte Burkhard Marcinkowski, Geschäftsführer des Unternehmerverbands.

Funklöcher werden aufgespürt

Die Stadtverwaltung und die hiesige Wirtschaftsförderung haben einige Kritikpunkte längst identifiziert und sind sie angegangen. Etwa mit dem Aufspüren von Funklöchern, mit der Anbindung der Unternehmen an den Öffentlichen Nahverkehr mit der Reaktivierung der TWE-Strecke und mittels einer ausreichenden medizinischen Versorgung.

Die war während des Erhebungszeitraums in Kaunitz nicht gegeben, mittlerweile aber schon durch ein jüngst eröffnetes Medizinisches Versorgungszentrum (diese Zeitung berichtete). „In diesem Punkt würde mich natürlich die jetzige Einschätzung interessieren“, so Bürgermeister Michael Esken.

Bessere Ladeinfrastruktur für E-Mobilität gefordert

Zeichneten bei der Vorstellung der Ergebnisse ein fast makelloses Bild des Wirtschaftsstandorts Verl: (v. l.) die städtische Wirtschaftsförderin Sandra Claes, Burkhard Marcinkowski (Geschäftsführer des Unternehmerverbands im Kreis Gütersloh), IHK-Geschäftsführer Christoph von der Heiden und Bürgermeister Michael Esken.Als verbesserungswürdig wird auch die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität (51 Prozent) angesehen. Stärkste Herausforderung ist und bleibt der Fachkräftemangel. Nur 24 Prozent der befragten Unternehmen sind mit der Verfügbarkeit von Fachkräften zufrieden. Regelrecht unzufrieden, aber auch als wichtig stufen diese Frage 74 Prozent ein. Entspannter beurteilen Verls Firmen mit 47 Prozent die Verfügbarkeit von Lehrlingen.

In Verl lässt es sich gut leben. Das ist die Quintessenz bei der Beurteilung der Lebensqualität. Sicherheit, Umwelt, Sport Freizeit und Erholung im Grünen, sowie Betreuungsangebote für Kinder und Pflegebedürftige stimmen – und führen in Summe zu einem positiven Image der Stadt wie des Wirtschaftsstandorts Verl.

Sechs Themen wurden abgefragt

Die erste Umfrage nach vier Jahren und der akuten Pandemiephase wurde zwischen Mitte März und Mai 2022 durchgeführt. Der Krieg in der Ukraine und die sich abzeichnende Energiekrise, verbunden mit Einbußen im Wirtschaftswachstum, sind in diesem Stimmungsbild inkludiert, wie IHK-Geschäftsführer Christoph von der Heiden erklärte. Sechs Themenbereiche fragten IHK und der Unternehmerverband im Kreis Gütersloh ab: Infrastruktur, Region, Bildungs- und Arbeitskräftepotenzial, Lebensqualität, Verwaltung und Steuern. „Bewältigt Verl seine Optimierungspotenziale, ist die Welt hier komplett in Ordnung“, so von der Heiden. Üblicherweise fragen Industrie- und Handelskammer sowie Kreis-Unternehmerverbände alle fünf Jahre die Zufriedenheit von Firmen und Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe ab.