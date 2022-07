Sommerkino in Verl findet im XXL-Format statt

In „Bohemian Rhapsody“ wird am Samstag, 13. August, die Geschichte der britischen Rockband Queen und ihres charismatischen Leadsängers Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek, erzählt.

Verl (gl) - Auf ein tolles Sommerkino-Wochenende dürfen sich in diesem Jahr laut einer Mitteilung der Stadt wieder alle Verler und Gäste freuen. Nachdem das Open-Air-Event aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, findet die Veranstaltung in diesem Jahr wieder statt – und zwar im XXL-Format.

Wer hat die Schuldirektorin geschrumpft?

Insgesamt vier Filme – zwei für Kinder und zwei für Erwachsene – stehen am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, auf der Wiese am Gymnasium auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. An das leibliche Wohl ist mit Speise- und Getränkeständen gedacht und für die Abendvorstellungen wird die Wiese stimmungsvoll illuminiert.

Für Kinder startet das Sommerkino am Samstag um 15 Uhr mit dem Film „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“. Wer wird Felix jemals glauben, dass er die von allen gehasste Schuldirektorin Dr. Schmitt-Gössenwein auf 15 Zentimeter geschrumpft hat? Jetzt hat er das Problem am Hals.

„Bohemian Rhapsody“ feiert die Band Queen

Gemeinsam mit seiner Freundin Ella und gegen den Widerstand seines Rivalen Mario muss Felix alles versuchen, um die Direktorin wieder auf ihre normale Größe zu bekommen.

In der Abendvorstellung, die um 20 Uhr beginnt, kommt mit „Bohemian Rhapsody“ die Filmbiografie über die britische Rockband Queen auf die Sommerkino-Leinwand. „Bohemian Rhapsody“ ist eine fulminante Feier von Queen, ihrer Musik und dem verstorbenen Leadsänger Freddie Mercury.

Kinderbuchhase auf der großen Leinwand

Der Film verfolgt den Aufstieg der Band durch ihre kultigen Songs und ihren revolutionären Sound, ihren Fast-Untergang, als Mercurys Lebensstil außer Kontrolle gerät, und ihre triumphale Wiedervereinigung am Vorabend von „Live Aid“ bei dem Mercury die Band bei einem der herausragendsten Konzerte in der Geschichte der Rockmusik anführt.

Am Sonntag um 15 Uhr können dann alle Mädchen und Jungen den Kinderbuchklassiker „Peter Hase“ in einer Mischung aus Real- und Animationsfilm erleben. Peter Hase lebt mit seinen Schwestern und Cousin Benjamin in England. Am liebsten plündern die fünf den Garten des alten McGregor.

Zwei Brüder treffen nach 30 Jahren aufeinander

Als er plötzlich stirbt, besetzen die Hasen und alle Tiere des Waldes Haus und Garten. Doch das paradiesische Leben hat ein Ende, als McGregors Erbe aus London anreist.

Den Abschluss bildet um 20 Uhr mit „25 km/h“ ein Roadmovie der besonderen Art. Nach 30 Jahren treffen sich die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) auf der Beerdigung ihres Vaters wieder.

Ein schräg-unterhaltsamer Mofa-Trip quer durch Deutschland

Beide haben sich wenig zu sagen: Georg ist Tischler geworden, Christian weitgereister Top-Manager. Georg hat den Vater gepflegt, Christian ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in der Heimat.

Nach einer durchzechten Nacht mit reichlich Tischtennis beschließen sie, ihren Plan zu verwirklichen, den sie schon mit 16 geträumt haben: ein schräg-unterhaltsamer Mofa-Trip quer durch Deutschland.