Sommerkino in Verl mit Livemusik und vier Filmen

Vier Filme zeigt die Stadt Verl an diesem Wochenende beim Sommerkino. Auch Musikalische Unterhaltung gibt es auf der Wiese am Gymnasium.

Singer-Songwriter Ian Tray aus Bünde stimmt am Samstag auf „Bohemian Rhapsody“ ein.

Verl (gl) - An diesem Wochenende steht das Sommerkino im städtischen Terminkalender. Die Verwaltung lädt ein, Kinofilme unter freiem Himmel zu genießen – mit musikalischer Untermalung. Insgesamt vier Streifen – zwei für Kinder und zwei für Erwachsene – stehen auf dem Programm.

Programm startet mit einem Kinderfilm

Reichlich Schattenplätze stehen laut einer Mitteilung auf der Wiese am Gymnasium zur Verfügung. Bei den beiden Abendvorstellungen gebe es außerdem eine musikalische Einstimmung. Mit Einbruch der Dunkelheit werde der Platz in stimmungsvolles Licht getaucht.

Start des Sommerkinos ist am Samstag um 15 Uhr mit dem Film „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“. In der Abendvorstellung ab 20 Uhr erzählt „Bohemian Rhapsody“ die Erfolgsgeschichte der britischen Rockband Queen. Vor dem Film spielt ab 19 Uhr der junge Singer-Songwriter Ian Tray aus Bünde.

Sänger erzählt Geschichten aus seinem Leben

Weiter geht’s am Sonntag um 15 Uhr mit dem Film „Peter Hase und seine Freunde“. Am liebsten plündert die Langohr-Bande den Garten des alten McGregor. Zum Abschluss knattern ab 20 Uhr die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) in „25 km/h“ mit ihren Motorrädern über die Leinwand.

Auch dieser Kino-Abend beginnt bereits um 19 Uhr mit einem Konzert: Zu Gast ist Moritz Herrmann alias Moe. Seit 2015 ist der Singer-Songwriter aus Bielefeld bereits auf Bühnen in ganz Deutschland unterwegs. Zwischen Folk-Einflüssen und breiten melodischen Indie-Arrangements findet Moe laut Ankündigung stets die richtigen Farbtupfer, um seine aus dem Leben gegriffenen Geschichten zu erzählen.

250 Plätze im Schatten stehen zur Verfügung

Bei allen vier Vorstellungen gibt es einen Imbiss- und einen Getränkestand. Auch Eis und frisches Popcorn sind im Angebot. Weil es sehr heiß werden soll, wurde der Aufbau auf der Wiese kurzfristig noch einmal umgeplant.

Somit stehen jetzt an den beiden Nachmittagen jeweils rund 250 Schattenplätze zur Verfügung. Abends liegen nahezu alle Plätze im Schatten, heißt es in der Mitteilung abschließend.