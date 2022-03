Sondertermine für Gartenabfall-Abgabe in Kaunitz

Die Stadt Verl bietet wieder Sondertermine zur Abgabe von Gartenabfall an. Die Termine in der Übersicht.

An der Marienstraße in Kaunitz können die Abfälle abgegeben werden.

Verl (gl) - Der Frühling steht in den Startlöchern, und im Garten gibt es jetzt laut einer Mitteilung der Stadt Verl jede Menge zu tun.

Weil dabei auch viel Grünabfall anfällt, bietet die Verwaltung an der Gartenabfallannahme an der Marienstraße in Kaunitz wieder von Ende März bis Ende Mai zusätzliche Öffnungszeiten an: Außer den gewohnten Freitagsterminen ist die Annahmestelle auch an den Montagen 28. März, 11. und 25. April sowie 9. und 23. Mai jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Abgegeben werden können alle Gartenabfälle mit Ausnahme von Stammholz und Wurzeln.

Voraussetzung ist, dass die Gartenabfälle keine Fremdstoffe enthalten. Sowohl freitags als auch montags ist an der Gartenabfallannahme zudem das Verler Bodensubstrat zur Düngung und Bodenverbesserung des eigenen Gartens kostengünstig erhältlich. Das Substrat wird beständig auf seinen Nährstoffgehalt und den Gehalt an Wildkrautsamen überprüft.