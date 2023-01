Schützengilde Verl bereitet sich aufs zehnte Neujahrsschießen vor 

Die St. Hubertus Schützengilde Verl richtet am Samstag, 14. Januar, das zehnte Neujahrsschießen für Mannschaften aus. Von 16 bis 21 Uhr können Interessierte auf der vereinseigenen Schießanlage in der Schützenhalle an der Paderborner Straße schießen, heißt es in einer Ankündigung.

Neujahrsschießen 2023 in Verl: Maximal ein Sportschütze pro Mannschaft

Eine Mannschaft besteht aus drei Teilnehmern. Das können zum Beispiel Mitglieder einer Familie, eines Vereins oder einer anderen Gruppe sein sowie Nachbarn, Freunde, Bekannte, ehemalige Thronoffiziere, Jungschützen und weitere. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Pro Mannschaft darf nur ein Teilnehmer aktiver Sportschütze sein, um die Chancengleichheit zu sichern. Das Gewinner-Team bekommt ein 30-Liter-Fass Bier.

Sportschützenleiter Christian Pelkmann betont, dass nicht nur Gilde-Schützen teilnehmen dürfen, sondern alle Interessenten eingeladen sind. Jeder Schütze absolviert eine Serie von jeweils 15 Schuss, aufgelegt mit dem Luftgewehr. Zehn Probeschüsse sind maximal erlaubt.

Würfel entscheiden über die Punktzahl

So sieht das Konzept des Wettbewerbs aus: Nach dem Schießen würfelt ein Teilnehmer dreimal. Erst mit drei, danach mit einem Würfel. Der erste Wurf ermittelt den Treffer, der für die weitere Berechnung genutzt wird. Der zweite Wurf wird addiert, das Ergebnis schließlich mit dem dritten Wurf multipliziert.

Die Summe aus Schießserie und Würfeln ergibt das Einzelergebnis des jeweiligen Schützen. Zusammengenommen ergibt sich die Teamwertung.

„Diese Kombination aus Schießen und Knobeln bietet jeder Mannschaft eine Chance“, teilen Pelkmann und Schmalenstroer weiter mit. Das Startgeld beträgt sechs Euro pro Team. Eine Anmeldung ist nicht nötig.