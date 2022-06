Stadt als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Per Brief und Siegel ist der Stadt Verl nun beschieden worden, dass sie ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist.

Verl (gl) - Familienfreundlichkeit gehört für Arbeitgeber in Deutschland heute zu den wichtigsten Standort- und Wettbewerbsfaktoren. Viele Studien zeigen: Je besser Eltern Familie und Beruf vereinbaren können, desto mehr Fachkräftepotenzial steht dem Arbeitgeber zur Verfügung. Dass die Stadt Verl ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist, hat die Bertelsmann Stiftung nun buchstäblich mit Brief und Siegel bestätigt, heißt es in einer Mitteilung. Bürgermeister Michael Esken nahm das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ entgegen.

Studie mit Fragebögen, Vor-Ort-Terminen und Workshops

Gemeinsam mit Dr. Alexandra Heinzelmann und Felicitas Schieffer hatte Volker Johannhörster von PLI Solution im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Personalpolitik der Stadt Verl im Hinblick auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben untersucht, berichtet die Verwaltung. Die Themenbereiche des Siegels seien Unternehmenskultur, Führung und Kommunikation, Personalentwicklung und Nachhaltigkeit, Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie Service- und Unterstützungsangebote. Durchgeführt wurde die Studie anhand von Fragebögen, Vor-Ort-Terminen und Workshops.

„Als sehr positive Ergebnisse hob Johannhörster im Abschlussbericht hervor, dass sich die Teilzeitkräfte, deren Anteil immerhin bei 43 Prozent liegt, gut informiert und integriert fühlen und die Führungskräfte nach Aussage der Mitarbeiterschaft die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut im Blick haben“, heißt es. Das Arbeitsklima sei in der anonymisierten Befragung als sehr gut bezeichnet worden, wobei viele Mitarbeiter besonders die hohe Eigenverantwortung in ihren Arbeitsbereichen schätzten. Dieses gute Klima hat offenbar Auswirkungen auf die Kranken- und die Fluktuationsquote, die beide unter dem Bundesdurchschnitt für kommunale Verwaltungen liegen. „Die Verler Verwaltung ist in allen Bereichen gut aufgestellt“, zog Johannhörster ein positives Fazit.

Potenzial zur weiteren Verbesserung

Nichtsdestotrotz gebe es Verbesserungspotenziale. So liege der Anteil der Teilzeitbeschäftigung bei den Führungskräften bei null. „Hier sind Modelle denkbar, dass sich zwei oder drei Teilzeitkräfte eine Führungsposition teilen“, regte Volker Johannhörster an. Ebenfalls noch Potenziale sieht er in der weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeiten, in Prozessen zur Verkürzung der Dienstwege sowie im Aufbau eines Patenmodells für Einarbeitungen.