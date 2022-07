Stadt bietet Bogenschießen wie Robin Hood in Verl

Rebecca Diezmann tritt in die Fußstapfen der vor zwei Jahren in den Ruhestand verabschiedeten Jutta Witte-Vormittag. Sie ist ab dem 1. August Gemeindepädagogin der evangelischen Kirchengemeinde.

Verl (gl) - Die Sommerferien sind in einer Woche vorüber. Der Spaß, den zuletzt die Ferienspiele gebracht hatten, geht aber weiter. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Zahlreiche Angebote sind für die kommenden Wochen und Monate geplant. Ein Überblick:

Der Kurs heißt „Intuitives Bogenschießen“

Bogenschießen-Workshop: Wer wollte nicht schon einmal Bogenschießen wie Robin Hood? Es sieht so einfach aus: Pfeil anlegen, Sehne spannen und Schuss.

Aber dahinter steckt viel mehr, als es den Anschein hat. Im zweistündigen Grundkurs „Intuitives Bogenschießen“ bei Bogensport Landwehr in Verl, Mühlenstraße 175, werden die Grundlagen vermittelt.

Autogrammstunde mit Jannik Singpiel

Gedacht ist das Angebot für Kinder ab zehn Jahren. Drei Termine sind geplant: 20. August (12 bis 14 Uhr), 27. August (12 bis 14 Uhr) und 10. September (12 bis 14 Uhr).

Jannik Freestyle: Jannik Singpiel ist einer der besten Fußball-Freestyler des Landes. Die Teilnehmenden erhalten erste Einblicke in die Welt des Freestyles und lernen erste eigene Tricks.

Ein Trip führt in den Kletterpark

Der Workshop dauert mitsamt Autogrammstunde etwa 90 Minuten und findet in der Turnhalle am Konrad-Adenauer-Schulzentrum statt. Zwei Zeiträume sind geplant am Samstag, 3. September: von 14 bis 15.30 Uhr sowie von 16 bis 17.30 Uhr.

Kletterpark Schnurstracks: Im Kletterpark Schnurstracks auf dem Gelände des Gartenschauparks Rietberg (Parkeingang Torfweg 53, gegenüber vom ZOB Rietberg) erleben die jungen Teilnehmer luftige Abenteuer.

Von den Grundlagen des Boulderns

Nach einer Einweisung zur Sicherheit im Hochseilgarten haben sie drei Stunden lang Zeit, um sich auszutoben. Kinder unter acht Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Ab einer Größe von 1,40 Metern dürfen auch die schweren Parcours Rot und Schwarz geklettert werden. Die Termine: 28. August, 11. September sowie 18. September (jeweils 10 bis 13.30 Uhr).

Boulder-Workshop: Das Team von „High Out“ in Delbrück- bietet einen Anfängerworkshop im Bouldern an und vermittelt Menschen ab zwölf Jahren die ersten Grundlagen des Kletterns. Die Termine: 23. Oktober sowie 6. und 13. November (jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Hier sind Anmeldungen möglich

Kanufahren auf der Lippe: Der Weg führt über die Lippe von Lippstadt nach Benninghausen. Kinder und Jugendliche erkunden Fluss und Landschaft bei der 2,5 Stunden währenden Fahrt im Kanu. Die Tour ist für alle Altersgruppen und auch für Anfänger geeignet.

Kinder und Jugendliche müssen sich gemeinsam mit einem Erwachsenen anmelden. Start des Naturerlebnisses ist in Lippstadt, Bückeburger Straße, Parkplatz Freibad. Die Termine sind am 21. August, am 4. sowie am 25. September (jeweils von 14 bis 16.30 Uhr). Anmeldungen im Internet.