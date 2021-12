Stadt Verl bietet Booster-Impfungen im Rathaus an

Sonder-Impfaktion am Samstag in Verl: 180 Bürger können am 18. Dezember im Rathaus mit Moderna geimpft werden.

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen ist die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen derzeit groß. Am Samstag, 18. Dezember, bietet die Stadt Verl daher für alle Bürgerinnen und Bürger in einer Sonder-Impfaktion Booster-Impfungen an. Geimpft wird von 9 bis 12.15 Uhr im Rathaus. Als Impfstoff steht das Vakzin von Moderna zur Verfügung, das nur an Personen über 30 Jahre verimpft wird.

Termin online buchen

Für die Teilnahme an der Booster-Aktion ist HIER über das Buchungsportal Locaboo eine Terminbuchung erforderlich. Die letzte Impfung muss laut STIKO-Empfehlung mindestens fünf Monate zurückliegen.

Die Booster-Impfaktion ist aus einer Idee von Bürgermeister Michael Esken gemeinsam mit dem Facharzt Dr. Tobias Klein und der Firma IOK entstanden. „Wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Impfkampagne leisten können“, sagt Bürgermeister Michael Esken. Insgesamt besteht am 18. Dezember für 180 Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahre die Möglichkeit, sich im Rathaus impfen zu lassen.

Eine Übersicht über die Unterlagen, die mitgebracht werden müssen, gibt es auf der Internetseite der Stadt.