Stadt Verl nimmt Gartenabfälle am Montag an

Bis Ende Mai bietet die Stadt an der Gartenabfallannahme in Kaunitz an jedem zweiten und vierten Montag im Monat an.

Kaunitz (gl) - Bis Ende Mai bietet die Stadt an der Gartenabfallannahme in Kaunitz zusätzliche Öffnungszeiten an: Außer dem gewohnten Freitagstermin von 14 bis 19 Uhr ist die Annahmestelle an der Marienstraße auch an jedem zweiten und vierten Montag im Monat von 14 bis 19 Uhr geöffnet – das nächste Mal am 11. April.

Bodensubstrat montags und freitags erhältlich

Abgegeben werden können alle Gartenabfälle mit Ausnahme von Wurzeln und Stammholz. Voraussetzung ist, dass die Gartenabfälle keine Fremdstoffe wie zum Beispiel Draht, Steine, Keramikteile, Plastiktüten und ähnliches enthalten. Da ausschließlich Verler Bürger abgabeberechtigt sind, muss ein gültiger Personalausweis vorgelegt werden.

Sowohl freitags als auch montags ist an der Gartenabfallannahme zudem das Verler Bodensubstrat zur Düngung und Bodenverbesserung des eigenen Gartens erhältlich. In den vergangenen Jahren wurde die Wildkrautsamenfreiheit attestiert.