Stadt Verl sammelt Sachspenden für die Ukraine

Verl (gl) - Die Stadt Verl startet am Wertstoffhof, Ewersweg 5, eine Hilfsaktion für die Ukraine. Ab Samstag, 11. März, können dort an jedem Samstag von 8 bis 13 Uhr Verbandskästen sowie warme Decken, Schlafsäcke, Mäntel, Jacken, Mützen und Handschuhe abgegeben werden.

Verein leitet Spenden in die Kriegsgebiete weiter

Sie werden an den Verein „Kinder brauchen unsere Hilfe“ weitergeleitet, der die Spenden in die Kriegsgebiete in der Ukraine schickt.

Bei KFZ-Verbandskästen dürfe das Verfallsdatum auch abgelaufen sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In der Regel seien die Utensilien etwa fünf weitere Jahre lang nutzbar.

Aktion läuft solange Material benötigt wird

Die Idee, dass mit diesem Wechsel ausrangierte Verbandskästen in der Ukraine noch gute Dienste leisten können, stamme von Vitaliy Berestyan. Der gebürtige Ukrainer, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt, hatte im Dezember Winterkleidung, warme Decken und Erste-Hilfe-Sets in sein Heimatland gebracht.

Die Sammelaktion am Verler Wertstoffhof soll so lange laufen, wie das Material in der Ukraine benötigt wird, heißt es in der Mitteilung abschließend.