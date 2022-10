Stadt Verl und Klima-Tisch verlosen Stauden

Im Rahmen des Klimathons verlost die Stadt Verl mit der KlimaTisch-Ortsgruppe Stauden an Bürger, die ihren Garten klimafest machen.

Ans Klima anpassungsfähige Stauden wie hier der Lavendel sind im Moment in den Gärten gefragt. Stadt und Klima-Tisch verlosen jetzt Stauden und Obstbäume.

Verl (gl) - Stadt und die KlimaTisch-Ortsgruppe verschenken im Rahmen des Klimathon klimaresiliente Stauden und Obstbäume. Klimaresilienz, also Anpassungsfähigkeit ans Klima, ist das Zauberwort für die Gartenbepflanzung.

Dafür kann an einer Verlosung teilgenommen werden. So wird mitgemacht: Auf www.2zero.earth gehen, die App herunterladen, beim Verler Klimathon einloggen und bis Freitag, 21. Oktober, 14 Uhr, die Challenge „Klimaresilienter Garten“ erfüllen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Das weitere Vorgehen zur Teilnahme an der Verlosung wird im Begleittext der Challenge erläutert. Der Termin für die Ausgabe der Stauden ist am Samstag, 22. Oktober, 14 Uhr.

Wo die Pflanzen abgeholt werden können, teilt die Stadtverwaltung den Gewinnern per E-Mail mit. Zur Teilnahme an der Obstbaumverlosung muss man beim Verler Klimathon weiter am Ball bleiben. Denn im Laufe des Klimathons wird die Challenge Obstbaum-Aktion freigeschaltet.

Auch hier gibt es die Informationen zum weiteren Vorgehen im Begleittext der Challenge. Die Abgabe der Obstbäume erfolgt dann etwas später im Herbst.