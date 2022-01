Sternsinger sammeln in Sürenheide 4608 Euro

Mit mehr als zwei Wochen Verspätung sind 26 Kinder in Sürenheide losgezogen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Haben in Sürenheide Süßigkeiten für sich sowie Geld für Projekte in Afrika gesammelt: (v. l.) Laura, Leonhard und Celine.

Sürenheide (abb) - Etwas verspätet, aber dafür voll motiviert und mit dem festen Vorsatz, etwas Gutes zu tun, sind 26 Mädchen und Jungen jüngst als Sternsinger durch Sürenheide gegangen. Außer etlichen Tüten voller Süßigkeiten sammelten sie 4608 Euro für den guten Zweck.

„Wir wollten erst noch abwarten“

Mehr als zwei Wochen nach dem Dreikönigstag am 6. Januar sind die Sürenheider Kinder durch ihr Dorf gelaufen und haben den Segen „Christus mansionem benedicat“ als Heilige drei Könige verkleidet von Tür zu Tür gebracht.

„Wir gehen eigentlich immer am ersten Samstag nach den Ferien los. Aber wir wollten erst noch abwarten“, sagt Organisatorin Lara Willinghöfer von der Kolpingsfamilie und verweist damit auf die Corona-Krise. Letztlich habe man sich doch dazu entschlossen, die kleinen Könige auf ihren Weg zu schicken.

Süßigkeiten in Hülle und Fülle

Hatte man zunächst die Sorge, zu wenig freiwillige Mädchen und Jungen zu finden, waren es am Ende 26 Kinder. Lara Willinghöfer: „Das ist toll. So können wir doch fast alle Bezirke in Sürenheide abgehen oder abfahren.“

Am Ende des verregneten Tags waren alle Teilnehmer äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Für die Kinder gab es Süßigkeiten in Hülle und Fülle sowie Spaghetti zum Mittagessen. Außerdem sammelten die Sternsinger 4608 Euro. „Das hatten wir nicht unbedingt erwartet – ein super Ergebnis“, sagt Lara Willinghöfer.

Spendengeld geht an das Kindermissionswerk in Aachen

Das Spendengeld geht nun an das Kindermissionswerk mit Sitz in Aachen. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ möchte das Missionswerk die Gesundheit von Kindern in Afrika stärken.

Auf dem Kontinent sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und weiteren Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Zusätzlich stellen die Folgen des globalen Klimawandels und die Corona-Krise ein Problem dar.

Projekte in Ägypten, Ghana und dem Südsudan werden unterstützt

Bei der Sternsingeraktion 2022 wird das gesammelte Geld für Projekte in Ägypten, Ghana und dem Südsudan genutzt.