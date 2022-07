Streit bei Löscharbeiten auf Campingplatz in Melle

Bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Melle haben zwei Männer aus Verl und Rheda-Wiedenbrück die Löscharbeiten so sehr gestört, dass die Polizei einen Diensthund und Pfefferspray einsetzen musste. Eine Polizistin (27) wurde bei dem Einsatz verletzt.

Polizistin bei Einsatz verletzt - Vater aus Verl (52) und Sohn aus Rheda-Wiedenbrück (27) in Gewahrsam

Am späten Samstagabend gegen 23.18 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Campingplatz am Ludwigsee in Melle gerufen. Gemeldet worden war der Brand eines Wohnwagens. Anwohner hatten zuvor einen Knall gehört und beobachtet, wie der 50-jährige Bewohner sich aus seinem brennenden Wohnwagen retten konnte.

Bei dem Mann wurden leichte Brandverletzungen diagnostiziert. Er hatte offenbar Alkohol getrunken, ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die Ortsfeuerwehren aus Melle bekämpften die Flammen, weitere Wohnwagen und ein Pavillon wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.

Zahlreiche Besucher und Bewohner des Campingplatzes fanden sich am Brandort ein. Um die Arbeit der Feuerwehr nicht zu behindern und eine Gefahr durch gegebenenfalls explodierende Gasflaschen so gering wie möglich zu halten, erteilte die Polizei Platzverweise für den Einsatzort.

Ein 52-jähriger Mann aus Verl und sein 27-jähriger Sohn aus Rheda-Wiedenbrück, beide erheblich alkoholisiert, behinderten die Löscharbeiten und kamen den Platzverweisen nicht nach. Schlussendlich griffen die beiden Männer die Einsatzkräfte der Polizei tätlich an, dabei wurde eine 27-jährige Beamtin leicht verletzt. Die Polizei musste unter anderem Pfefferspray einsetzen. Den 27-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück stoppte schließlich ein Diensthund.

Beide Männer kamen ins Polizeigewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Männer erhalten jetzt Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Sohn zusätzlich wegen Körperverletzung.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.