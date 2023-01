Sürenheide Tannenbäume werden am 14. Januar gesammelt

Weihnachten ist vorbei und der ausrangierte Weihnachtsbaum steht nutzlos auf der Terrasse. In Sürenheide haben die Jungschützen eine Lösung.

Die ausrangierten Tannenbäume werden in sürenheide von den Jungschützen abgeholt.

Sürenheide (gl) - Die Tannenbaum-Sammelaktion der Jungschützen der Schützenbruderschaft St.-Georg-Dreiländereck findet am Samstag, 14. Januar, zwischen 9.30 und 18 Uhr im Ortsteil Sürenheide und der nahen Umgebung statt. Es wird an der Tür geklingelt. Über eine kleine Spende für die Jugendarbeit der Bruderschaft würden sich die Schützen freuen, heißt es in der Mitteilung.