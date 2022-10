Sürenheider Pfarrfest-Ausschuss spendet für die Ukraine

Sürenheide (abb) - „Es war fast wie vor der Corona-Pandemie“: Die Mitglieder des Sürenheider Festausschusses sind zufrieden mit dem Verlauf des Pfarrfests im August. Der Samstag hätte besser laufen können, „aber der Sonntag war super“, sagt Nicole Gerkens. Wie jedes Jahr feiern die Sürenheider für einen guten Zweck.

3778,76 Euro für Menschen in der Ukraine

In diesem Jahr fließen 3778,76 Euro in die Hände von Nicoletta Bulaco, die sich für Menschen in der Ukraine einsetzt. Die Mitglieder des Festausschusses sind durchaus stolz auf diese Summe. Gerade nach der Corona-Pandemie sei das nicht unbedingt zu erwarten gewesen, sagt Matthias Stöttwig.

Man habe nicht abschätzen können, ob die Leute wieder Lust aufs Feiern beim Pfarrfest haben. Besonders der Sonntag habe aber gezeigt, dass die Sürenheider und ihre Gäste gern zusammengekommen seien und ein paar unbeschwerte Stunden auf dem Kirchplatz, im Pfarrheim und auf dem Gelände der angrenzenden Kindertagesstätte genossen hätten.

Beim Spendenziel ist man sich schnell einig gewesen

Beim Spendenziel sei man sich schnell einig gewesen, dass das überschüssige Geld in die Ukraine fließen soll. In Nicoletta Bulaco aus Bielefeld fand man eine seriöse und engagierte Ansprechpartnerin. Gemeinsam mit Nicola Stickling vom Pfarrfestteam arbeitet sie bei Dr. Oetker.

„Bei Nicoletta wissen wir, dass das Geld direkt und unbürokratisch für bedürftige Menschen verwendet wird“, sagt Matthias Stöttwig. Sie sei oft vor Ort, habe Kontakte und genieße Vertrauen in der Region.

Seit zehn Jahren engagiert sich Nicoletta Bulaco in Rumänien

Seit zehn Jahren engagiert sich Nicoletta Bulaco in Rumänien und hilft dort Kinderheimen, Krankenhäusern, Altenheimen und Privatpersonen mit Sachspenden. „Wir haben auch schon ganzes Schulmobiliar nach Rumänien geschickt“, so Bulaco, deren Mutter in Rumänien lebt.

Seit April hilft sie nun auch in der Ukraine – genauer gesagt in der Grenzregion zu Rumänien. „Wir kaufen in Deutschland oder auch in Rumänien Lebensmittel und verteilen sie in der Ukraine“, berichtet Bulaco während der Spendenübergabe. Besonders haltbare Konserven, Mehl und Nudeln bringe sie unters Volk. „Wir gehen von Tür zu Tür und bieten die Lebensmittel an“, sagt Nicoletta Bulaco, die ihr Augenmerk auf Familien mit Kindern legt.

„Unser Pfarrfest ist nie ausgefallen“

Die Sürenheider haben in diesem Jahr ihr 46. Pfarrfest in Folge gefeiert. Ganz bewusst wurden die beiden Veranstaltungen während der Corona-Krise in den Jahren 2020 und 2021 eingerechnet. „Unser Pfarrfest ist nie ausgefallen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir es nur anders aufgezogen“, sagt Nicole Gerkens.

Es gab jeweils die heißgeliebten Pfannkuchen nach Reibeplätzchenart zum Abholen oder sogar mit Bringservice. Ein Erfolgsrezept des Pfarrfests sehen die Veranstalter darin, dass vor vielen Jahren ein Festausschuss gegründet wurde.

Mit Herzblut für das Pfarrfest engagiert

Das Gremium engagiere sich mit Herzblut für das Pfarrfest und organisiere es gern, so die Verantwortlichen. Interessenten, die noch Geld für die Hilfsaktionen von Nicoletta Bulaco spenden wollen, können sich gern per E-Mail an Nicola Stickling wenden: [email protected]