Sürenheider Pfarrfest steht im Zeichen des Regenbogens

Sürenheide (abb) - Wenn Farben sich streiten, dann aber doch einen friedvollen Regenbogen bilden, dann ist man auf dem Pfarrfest der St.-Judas-Thaddäus-Gemeinde in Sürenheide. Die familiäre und stimmungsvolle Veranstaltung am Wochenende überzeugte mit einem bunten Programm und vielen Farbtupfern.

Wenn Farben sich streiten, entsteht ein Regenbogen

Farben, die sich streiten? Ja: Im Freiluft-Familiengottesdienst am Sonntagmorgen wurde diese Geschichte erzählt. Jede Farbe will besser sein als die andere, jede Farbe fühlt sich im Recht. „Ich bin für die Natur verantwortlich. Wälder und Wiesen tragen meine Farbe“, sagt das Grün.

Das Blau entgegnet, dass es für die Meere, Flüsse, Seen und sogar den Himmel verantwortlich sei. „Meine Farbe haben Sonne, Sterne und Mond“, so das Gelb, während das Rot die Liebe und Leidenschaft für sich reklamiert. „Aber ich trage zum Nachdenken bei“, meint das Violett.

„Ein Zeichen, dass Gott alle Menschen lieb hat“

Das Orange versucht, es zu übertrumpfen: „Ich bin für die Farbe beim Sonnenuntergang verantwortlich.“ Als ein Gewitter mit Blitz, Donner und Regen aufzieht, fürchten sich die Farben und suchen die Nähe zueinander – ein Regenbogen entsteht.

„Der Regenbogen ist das Zeichen, dass Gott alle Menschen lieb hat“, sagte Stefanie Edenfeld von der St.-Judas-Thaddäus-Kita, deren Erzieherinnen den Gottesdienst vorbereitet hatten. Jeder Mensch sei einzigartig und gleich viel wert.

Selbst bei Nieten leuchten Kinderaugen

Ganz im Sinne des farbenfrohen Gottesdienstes im Schatten der Kirche ging es später weiter. Auf dem Kirchplatz unterhielt eine bunt zusammengemischte Truppe von Musikerinnen und Musikern. Mitglieder des Schüler- und des Jugendorchesters sowie des Musikvereins Verl machten Stimmung, verstärkt durch Mitglieder des Jugendmusikkorps Avenwedde.

Auch der Blick in die Eimer mit den Losen verursachte große Augen. Kunterbunt waren die Lose der Tombola, bei der es zwar Nieten, aber keine Verlierer gab. Alle Lose ohne Gewinnnummer konnten am Glücksrad gegen Trostpreise eingetauscht werden.

Zahlreiche Ehrenamtliche zaubern in der Küche

Über kleine Ottifanten, Süßigkeiten oder Magnete freuten sich die Kinder fast mehr als über die großen Gewinne der Tombola. Für die Mädchen und Jungen hatten sich die Organisatoren viel einfallen lassen. So lockte eine bunte Hüpfburg genauso wie Spielmöglichkeiten im Außenbereich der Kita.

An das leibliche Wohl war beim Pfarrfest, das bereits am Samstagabend mit einem Gottesdienst und einem gemütlichen Abend begonnen hatte, selbstverständlich gedacht. Insbesondere die bunte Palette an Kuchen und Torten war ein toller Anblick – zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten dafür in der Küche gezaubert.

Für Rumänien und die Ukraine werden Spenden gesammelt

Und auch ansonsten lebt das beliebte Fest in Sürenheide vom Engagement von freiwilligen Helfern. Jahr für Jahr ist auf diese Gemeindemitglieder Verlass. Engagement zeigt auch Nicoletta Bulaco aus Bielefeld.

Die gebürtige Rumänin lebt seit 33 Jahren in Deutschland und engagiert sich seit 20 Jahren für ihre alte Heimat im Südosten Europas. Zurzeit sammelt Bulaco in Deutschland ausrangierte Betten und Medizin für ein Krankenhaus. Nicoletta Bulaco war schon im Juni und August in Rumänien und kündigt für den September ihren nächsten Besuch an.

Beim Krieg lässt sich nicht wegschauen

„Ich arbeite am Donnerstag bis Feierabend und fliege dann auf eigene Kosten runter“, so die Bielefelderin. Auch beim Krieg in der Ukraine könne sie nicht wegschauen, „schließlich ist die Ukraine ein Nachbarland Rumäniens“.

Hier sei besonders die Lieferung von Lebensmitteln notwendig. Ein Großteil des Pfarrfesterlöses soll an Nicoletta Bulaco gehen. „Wir werden von dem Geld den Transport nach Rumänien und in die Ukraine bezahlen“, sagte sie.