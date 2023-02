Sürenheider Verein plant Gedächtnisangeln

Sürenheide (gl) - Jüngst hat der Sürenheider Angelverein seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Mit großer Resonanz: Laut Mitteilung kamen fast 100 stimmberechtigte Mitglieder zur Zusammenkunft im Haus Ohlmeyer.

Vorsitzender wird in seinem Amt wiedergewählt

Sehr zur Freude des Vorsitzenden Christian Bombeck. Er wurde genauso in seinem Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Christian Kamps.

Traditionell beginnt die Veranstaltung mit dem Gedenken an die Verstorbenen. Einer von ihnen ist Paul Brinktrine. Er sei im Verein sehr geschätzt worden, heißt es in der Mitteilung. Wegen seiner Verdienste im Zusammenhang mit Angelsport und Angelverein sei er noch bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr mit der silbernen Verbandsnadel ausgezeichnet worden.

Zwei von drei Gewässerwarten räumen ihren Posten

Beim Jahresbericht ging es um die Entwicklung der heimischen Gewässer. Unter anderem habe man sich am Nettelnbrecker See in Sürenheide darum gekümmert, die Fischbrut mit Lichtschneisen und einer Bewahrung der Schilftriebe zu schützen. Zwei der bisherigen drei Gewässerwarte des Vereins räumten ihren Posten aus beruflichen und persönlichen Gründen.

Ersatz hatten die Angler schnell gefunden. Demnach wird der verbliebende Gewässerwart Pascal Busche künftig von Jonathan Pollock und Daniel Fritsche unterstützt. Beide wurden einstimmig gewählt. Es folgten die Berichte von Gewässer-, Jugend- und Sportwart sowie des Festausschusses.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum Verein wurden Andreas Frison, Wilhelm Reimer und Vladimir Pätkau geehrt. Seit 40 Jahren sind Klaus Jockwer, Uwe Lorenscheid und Manfred Handelmann dabei. Fast sprachlos sei Manfred Handelmann gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Christian Bombeck überreichte ihm für zahlreiche Verdienste die silberne Verbandsnadel. Auch für Klaus Lauströer und Rolf Hagemann gab es eine Überraschung. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Gedächtnisangeln für den verstorbenen Paul Brinktrine

Im Anschluss stimmten die Mitglieder über mehrere Anträge ab. Einstimmig beschieden wurde ein Antrag von Alexander Ortjohann. Er hatte vorgeschlagen, zu Ehren des verstorbenen Paul Brinktrine ein Gedächtnisangeln am Verler See durchzuführen.