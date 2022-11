Sürenheider Vereine laden zum Weihnachtsmarkt ein

Am 1. Advent öffnet in Sürenheide der Weihnachtmarkt. Die Dorfgemeinschaft und sieben weitere Vereine haben ein feines Programm vorbereitet.

Sürenheide (matt) - Am Samstag vor dem ersten Advent ist es wieder soweit: Am 26. November feiert der Ortsteil Sürenheide seinen Weihnachtsmarkt. Außer der Dorfgemeinschaft machen nach zwei Jahren erzwungener Pandemie-Pause sieben Vereine aus dem Ortsteil mit.

Gemütlichkeit und eine gelöste Atmosphäre sind die Markenzeichen des Sürenheider Weihnachtsmarkts. An diese Tradition wollen die Sürenheider Vereine wieder anknüpfen.

500 Wundertüten für je einen Euro

Das Veranstaltungsrad wurde zwar nicht neu erfunden, aber die eine oder andere Neuerung ist schon zu verzeichnen. Zum Beispiel haben sich die Fördervereine der beiden im Ortsteil ansässigen Kindertagesstätten, St. Judas Thaddäus und städtische Kita, die ein gemeinsames Familienzentrum bilden, zusammengeschlossen. Sie wollen 500 Wundertüten für je einen Euro an das Kind, ob groß oder klein, bringen.

Nicht nur das: Auch Zuckerwatte und Popcorn werden verkauft. Die Schützenbruderschaft St. Georg Dreiländereck belegt gleich zwei Hütten. In der einen sollen Kaltgetränke verkauft werden, in der anderen gibt es roten Glühwein. „Wenn die freiwillige Feuerwehr dabei ist, muss es natürlich Feuerzangenbowle geben“, kündigt Björn Jann an. Außerdem verlosen die Blauröcke zusätzlich zu fünf Tannenbäumen weitere Sachpreise. „15 bis 20 werden es am Ende wohl“, so Jann.

Forellen werden frisch geräuchert

Etwas Besonderes hat sich der Angelverein Verl-Sürenheide ausgedacht. Er bietet geräucherte Forellen an. Einige von ihnen werden frisch vor den Augen der Besucher geräuchert. Die Angler versprechen nicht nur ein Gaumenvergnügen, sondern mit dem Showräuchern auch etwas fürs Auge. Das gilt auch für die Leckereien der St.-Jakob-Frauengemeinschaft, die gefüllte Weinblätter, Bulgursalat, Lahmacun und mehr auf der Speisekarte stehen haben.

Kalorientechnisch heftiger wird der Reibekuchen der Kolpingsfamilien Sürenheide. Außerdem haben die Kolpinger mit ihrem Kirschglühwein genau das richtige Spülmittel für trockene Kehlen im Angebot. Für die heimelige adventliche Atmosphäre ist in erster Linie das Rahmenprogramm verantwortlich, das um 17 Uhr mit dem Chor der St.-Georg-Schule startet, so die Organisatoren.

Nikolaus kommt mit Stutenkerlen

Danach wird der Nikolaus am Tannenbaum des Dorfgemeinschaftshauses erwartet. Im Gepäck hat er jede Menge Stutenkerle für Kinder. Die Teigmännchen mit der Pfeife stiftet die Kreissparkasse Wiedenbrück. Ab 18 Uhr hat das Jugendorchester des Musikvereins seinen Auftritt.